PT Citra Marga Lintas Jabar Kebut Proyek 4 Jembatan di Tol Soroja

Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menuturkan PT Citra Marga Lintas Jabar saat ini terus mengebut pembangunan empat jembatan di Jalan Tol Soreang-Pasikoja (Soroja) terkait penggunaannya sebagai sarana penunjang untuk PON XIX/2016 Jawa Barat.



"Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, sekarang itu dioptimalkan atau dikebut pembangunan empat jembatan Tol Soroja agar pada 17 September 2016 nanti bisa digunakan untuk logistik untuk orang dan barang terkait PON XIX," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu (28/8/2016).



Ia menjelaskan keempat jembatan yang ada di Tol Soroja tersebut di bangun di kawasan Cibeureum, Citarum, Cidanau dan Ciwidey.



"Dan yang sudah selesai dibangun itu ada tiga yakni Citarum, Cibeureum dan Cidanau. Sedangkan yang terpanjang yakni di kawasan Kampung Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung itu belum selesai," katanya.



Menurutnya, pembangunan empat jembatan di Tol Soroja tersebut ditargetkan bisa selesai pada November 2016. "Jadi walaupun nanti belum 100% selesai, kita optimistis Tol Soroja masih bisa dilalui untuk logistik barang dan orang terkait PON XIX," kata dia.



Dia mengatakan Dinas Perhubungan Kab. Bandung telah menyiapkan beberapa skema alternatif jalan untuk altet dan official PON XIX yang akan bertanding di venue yang ada di Kabupaten Bandung.



"Jadi nanti itu rombongan atlet dan official akan dikawal khusus oleh voorijder keluar dari Tol Kopo kemudian diarahkan ke venue," ujar Iwa.



Dia menuturkan pembangunan Jalan Tol Soroja pada 15 September 2016 atau dua hari menjelang pelaksanaan PON XIX ditargetkan sudah mencapai 60%-70%.



"Kalau saat ini, kita terus upaya seoptimal mungkin pembangunannya dan data yang saya dapat saat ini pembangunan sudah mencapai 50% lebih," ujarnya.



Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Naser menambahkan pihaknya menjamin kelancaran akses transportasi atlet dan official serta logistik barang ke venue di Kabupaten Bandung walaupun nantinya Tol Soroja tidak bisa digunakan secara penuh dari pintu masuk Pasir Koja.



"Jadi nanti itu masuk Pasir Koja, keluar Tol Kopo. Mulai dari Kopo masuk ke sini. Kita siapkan jalur alternatif masuk ke Taman Kopo Indah hingga ke sini (venue di Jalak Haraput)," kata Dadang M Naser.



Ia mengatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung akan mengawal dan memberi petunjuk khusus terkait akses jalan menuju venue ke Pusat Pertandingan Si Jalak Harupat.