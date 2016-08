Indonesia-Australia Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan

Newswire

Bisnis.com, JAKARTA - Perundingan Putaran keempat Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) menyepakati untuk segera mengimplementasikan kerja sama bidang ketenagakerjaan dalam bentuk Skill Exchange Development Pilot Project.



"Kerja sama dalam kerangka Early Outcome IA-CEPA seperti Skill Exchange Development Pilot Project segera ditandatangani secara B-to-B bersamaan dengan acara Indonesian Fair yang akan dilaksanakan pada November 2016 di Perth," kata Ketua Kelompok Perunding Indonesia untuk IA-CEPA Deddy Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (28/8/2016).

BACA JUGA: Sisi Lain Keindahan Sudut Paling Selatan Australia

Perundingan Putaran keempat dalam IA-CEPA berlangsung selama tiga hari pada 23-26 Agustus 2016. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deddy Saleh, sementara Delegasi Australia dipimpin oleh Frances Lisson, dan juga dihadiri oleh perwakilan dari seluruh instansi terkait kedua negara.



Perundingan Putaran keempat tersebut merupakan kelanjutan dari Perundingan Putaran ketiga yang telah dilaksanakan pada 2-4 Mei 2016 di Yogyakarta.



Pada perundingan kali ini, isu-isu utama IA-CEPA yang dibahas antara lain Trade in Goods termasuk RoO, CPTF, SPS, TBT, Trade in Service. Termasuk Financial Services, Telecommunication, Investment, E-Commerce, Competition Policy, dan Institutional and Framework Provisions.



"Perundingan IA-CEPA kita harapkan dapat selesai pada akhir tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas kesepakatan kedua negara melalui pertemuan bilateral Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia pada 2 Agustus 2016 di Jakarta," kata Deddy.



Perundingan juga telah membahas Early Outcomes IA-CEPA, antara lain IA-BPG Report, Red Meat and Cattle, Financial Services berupa MoU antara OJK dan ACFS Monas University dan Skill Exchange Development Pilot Project, Vocational Education.