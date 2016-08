Daftar Lengkap Harga Acuan Bahan Pangan Dirilis Pekan Ini

Destyananda Helen

Bisnis.com, JAKARTA - Beleid anyar yang berisi daftar lengkap harga acuan komoditas bahan pangan dipastikan bakal meluncur pekan ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan draf permendag tersebut saat ini telah diteken Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

“Kajian dari kami sudah selesai, saat ini sedang dikonsultasikan ke Menko Ekonomi dan mereka masih mengkaji angkanya. Kata Pak Mendag, kalau tidak ada respons, maka secara otomatis diterbitkan pekan ini,” ujar Oke kepada Bisnis, Senin (29/8/2016).

Dalam draf itu, total jenderal ada tujuh komoditas yang ditetapkan harga acuannya. Tujuh komoditas itu yakni beras, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.

Oke memerinci, akan ada dua tipe harga acuan untuk tiap komoditas. Keduanya yaitu harga acuan di tingkat petani dan di tingkat konsumen.

Setiap empat bulan sekali, tujuh komoditas tersebut akan dipantau fluktuasi harganya. Jika harga pembelian komoditas dari petani melebihi harga acuan di tingkat petani, maka pemerintah akan melakukan intervensi pasar. Aksi serupa juga akan digelar, jika harga jual ke masyarakat melebihi harga acuan di tingkat konsumen.

Beberapa harga acuan yang disampaikan Kementerian Perdagangan yakni harga acuan di tingkat petani untuk beras senilai Rp7.300 per kilogram (kg), bawang merah Rp15.000 per kg, dan jagung Rp3.150 per kg.

Kemudian, harga acuan gula di tingkat konsumen yakni Rp12.500 per kg. “Itu dulu, karena takutnya kalau diterbitkan akan beda lagi .”

Untuk daging, lanjut Oke, harganya dibedakan berdasarkan jenis. Saat ini, Kemendag, Kementan, bersama asosiasi pengusaha masih meramu harga acuan yang tepat. Namun, harga acuan daging beku di tingkat konsumen akan sejalan dengan arahan Presiden yakni di level Rp80.000 per kg. “Kami ini kan pelayannya Presiden,” tutur Oke.

Sementara itu, bentuk intervensi pasar yang akan dilakukan yakni pembelian langsung tujuh bahan pokok tersebut dari petani oleh entitas yang ditunjuk dengan floor price (harga pembelian pemerintah/hpp). Kemudian, bahan pokok itu akan langsung di jual oleh entitas itu ke pasar tanpa perantara dengan ceiling price (harga eceran tertinggi/HET).

Untuk beras, jagung, dan kedelai, intervensi akan berada di bawah wewenang Bulog. Sementara, wewenang intervensi empat komoditas lainnya dibuka untuk kalangan badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta yang ditunjuk pemerintah.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko) segera memberikan persetujuan atas draf harga acuan tersebut. “Diharapkan hari ini, paling lambat besok sudah mendapatkan persetujuan. Setelah itu kami akan keluarkan HPP dan HET yang dua-duanya dijamin,” kata Enggar, Senin (29/8).

Adapun, intervensi pasar yang digelar dalam rangka stabilisasi harga pangan ini berada di bawah arahan Kemenko dengan melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Rencana tersebut disampaikan Enggar dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dua pekan lalu tepatnya pada 15 Agustus 2016. Pada tahap awal, rencana ini akan dieksekusi di Jakarta dan Tangerang. Untuk Jakarta, pemerintah akan menggandeng PD Pasar Jaya. Kemudian di Tangerang, mitra pemerintah yakni pasar komoditi nasional (Paskomnas).

Jika sukses digelar, aksi serupa juga akan dilakukan untuk enam komoditas bahan pangan lainnya di kota-kota besar di Indonesia. “Kami akan mulai dari kota yang mempengaruhi inflasi sehingga terjadi ekuilibirium baru sehingga tecipta harga baru yang stabil,” tutur Enggar.