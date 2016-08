Suplai Kendaraan Lapis baja, Mitsubishi Jajaki Kerjasama dengan AS

Tegar Arief

Bisnis.com, TOKYO - Mitsbishi Heavy Industries tengah melakukan pembicaraan dengan sebuah perusahaan di Amerika Serikat untuk mengembangkan kendaraan lapis baja.



Dikutip dari Reuters, Rabu (31/8/2016), ini merupakan pertama kalinya negeri Paman Sam itu melibatkan negara lain untuk memproduksi salah satu alat pertahanan.



Hisakazu Mizutani, kepala bisnis pertahanan Mitsubishi Heavy Industries mengatakan kemitraan dengan AS dapat menjadi salah satu batu loncatan bagi perusahaan untuk masuk ke pasar global.



"AS adalah pasar luar negeri yang paling mudah bagi kami untuk melakukan bisnis," kata dia.



Dia menambahkan, dengan kemitraan bersama pihak asing akan memudahkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan penjualan produk-produknya di luar negeri.



Selain melakukan komunikasi dengan pihak AS, perusahaan itu juga melakukan komunikasi dengan Kementerian Pertahanan Jepang. Hasil dari negosiasi ini akan diumumkan pada akhir tahun nanti.