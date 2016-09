Four Points by Sheraton Rencanakan 3 Hotel Baru

Ipak Ayu H Nurcaya

Bisnis.com, JAKARTA – Four Points by Sheraton anak perusahaan Starwood Hotels & Resorts Worldwide berencana membuka tiga hotel baru di Indonesia hingga 2018 nanti. Ketiganya berada Manado, Bintan Lagoi Bay, dan Ubud, Bali.

Senior Director Brand Management, Starwood Hotels & Resorts Vincent Ong mengatakan sejak debut pertamanya pada Juli 2015 dengan dibukanya Four Points by Sheraton Bali, Kuta, Four Points by Sheraton telah memperluas eksistensinya di Indonesia hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Sekarang sudah ada enam hotel yang beroperasi di berbagai kota dan akan ada tiga hotel yang dijadwalkan dibuka pada dua tahun kedepan.

“Kami bangga melihat pertumbuhan pesat Four Points by Sheraton di Asia Pasifik, khususnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini,” katanya dalam siaran pers, Kamis (1/9).

Dibanding negara lain di Asia Tenggara, lanjut Vincen Ong, eksistensi Four Points yang terkuat adalah di Indonesia dibandingkan negara lainnya. Dirinya juga meyakini dengan penempatan nilai brand yang terpercaya akan memenuhi segala kebutuhan pelanggan.

“Kami menawarkan segala hal yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan kami selama mereka diperjalanan. Kami yakin permintaan ini akan terus meningkat.”

Diciptakan bagi wisatawan modern, Four Points by Sheraton hadir untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat terhadap akomodasi kelas menengah di Indonesia. Di setiap destinasi utama di Indonesia Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan dua di Bali (Kuta dan Seminyak), pelanggan dapat menemukan pengalaman prima yang autentik dalam suasana santai di lokasi strategis pada seluruh kota.

Vincen Ong mengatakan pihaknya selalu memberikan berbagai fasilitas esensial seperti koneksi WiFi cepat dan cuma-cuma, hingga program spesial Best Brew atau program yang bertujuan agar pelanggan dapat menikmati sebotol beer lokal khas. Four Points didesain bagi wisatawan cerdas dan mandiri, yang mencari layanan yang jujur dan pengalaman wisata yang memuaskan.

Secara global, Four Points by Sheraton tengah berkembang dengan target pembukaan sebesar 60% pada lima tahun kedepan dengan hotel-hotel terbaru yang berlokasi strategis hampir diseluruh sudut dunia. Hingga saat ini, Four Points memiliki 50 hotel di Asia Pasifik dan lebih dari 70 hotel lainnya yang masih dalam proses perencanaan.