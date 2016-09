PEMOTONGAN APBN: Pemerintah Perlu Lebih Selektif Promosikan Pariwisata

Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG - Pemerintah perlu lebih selektif dalam melakukan promosi parawisata dengan adanya pemotongan APBN sehingga dengan anggaran yang ada tetap tidak mengganggu pengembangan sektor ekonomi tersebut.

Anggota Komisi X DPR Ridwan Hisjam mengatakan pada APBN 2016 anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata dipatok Rp5,4 triliun, tetapi pada APBN-Perubahan diturunkan atau dipotong Rp400 miliar.

“Pada APBN 2017, anggarannya turun lagi,” ujarnya di di sela-sela sarasehan budaya Pusat Kajian Indonesia Pendidikan dan Budaya IKIP Budi Utomo Malang, Rabu (31/8/2016).

Penurunan anggaran itu tidak dapat dihindari karena masih melemahnya kondisi ekonomi serta ada asumsi penerimaan negara menurun terkait dengan asumsi sektor ekonomi yang belum pulih benar, terutama pada ekonomi global pada 2017.

Dalam kondisi tersebut, maka pemerintah melakukan prioritas-prioritas program. Yang tidak bisa diganggu gugat, terkait dengan anggaran rutin dan untuk belanja pembangunan, terutama untuk sektor pembangunan infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur tidak boleh ditunda karena dampak simultannya tinggi. Investor akan sulit diajak masuk untuk berinvestasi jika tanda dukungan infrastruktur yang baik.

“Karena itulah Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) berprinsip lebih sakit-sakit dulu, namun ke depan bisa lebih baik dengan cara memprioritaskan sektor infrastruktur,” ucapnya.

Terkait dengan sektor pariwisata, DPR jelas mendukungnya karena diharapkan menjadi sumber penerimaan devisa yang penting.

Pemerintahan Presiden Jokowi bahkan memprogramkan pada 2019 penerimaan devisa dari pariwisata bisa menjadi penyumbang utama mengalahkan sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, mineral, pariwisata, dan perburuhan. “Target tersebut masuk akal karena beberapa negara sudah berhasil menerapkannya, seperti Thailand,” ucapnya.

Pengembangan sektor pariwisata di Indonesia saat ini, kata dia, terutama untuk kegiatan promosi. DPR RI tidak menganggu program tersebut karena dengan pertimbangan agar target pemerintah yang menginginkan target penerimaan devisa dari pariwisata bisa menjadi nomor satu tersebut.

Namun dengan berkurangnya penerimaan negara yang berdampak pada berkurangnya volume APBN, maka Kementerian Pariwisata diharapkan lebih selektif dalam melakukan promosi pariwisata.

Soal promosi, lebih baik dipilih media yang betul-betul bisa memenuhi kaidah the right media and the right target. Tidak perlu misalnya berambisi mendorong wisatawan asal Eropa Timur dengan promosi besar-besaran yang ditujukan masyarakat di sana karena faktanya jumlah pengunjungnya kecil.