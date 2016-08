Pebisnis Logistik Mulai Gencar Lakukan Sertifikasi

Gloria Fransisca Katharina Lawi

Bisnis.com, JAKARTA – Guna menjawab tantangan pasar global dan peningkatan teknologi, pelaku usaha logistik dan jasa kurir ingin meningkatkan pelayanan dengan melakukan sertifikasi bagi karyawan-karyawannya.



Yulina Hastuti, Presiden Direktur PT Citra Van Titipan Kilat atau TIKI mengatakan saat ini pihaknya memang belum melakukan sertifikasi untuk para pelaku kurirnya.



Namun, dengan persaingan pasar jasa kurir yang cukup ketat, Yulina tak menampik pihaknya mulai ingin merencanakan sertifikasi jasa kurir.



“Sejauh ini memang belum tetapi mungkin nanti akan dipikirkan kearah itu,” ungkap Yulina di Kantor Pusat TIKI, Kamis (1/9).



Dia menegaskan banyaknya competitor jasa kurir online tidak menjadi tantangan yang berat bagi TIKI. Sebaliknya, Yulina optimistis dengan peningkatan layanan jasa kurir berbasis teknologi, TIKI tidak akan kalah saing dengan pelaku usaha jasa kurir berbasis aplikasi lainnya.



“Pengaruh atau tidak dengan kami, yang pasti kami tetapi melakukan inovasi untuk semakin kreatif,” jelasnya.



Yulina tak menampik bahwa kehadiran jasa kurir online ikut memberi dampak dan menggerus pangsa pasar TIKI. Oleh sebab itu, TIKI memberi terobosan jasa TIKI berupa Self Service Machine dan TIKI Drive Thru. Dua layanan berbasis teknologi ini ditempatkan langsung di kantor pusat TIKI untuk melayani pengiriman paket bagi konsumen tanpa memakan waktu lama untuk mengantri.



“Drive-Thru ini ada di kantor kami di Rawamangun, nanti tiga bulan lagi kami akan buka layanan Drive Thru ini di Jakarta Selatan,” ungkap Yulina.



Sebaliknya, Abdul Rahim Tahir, Group CEO PT ARK Logistics and Transport mengatakan perusahaannya saat ini tengah gencar melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).



Menurut Rahim, perusahaan berbasis bisnis supply chain management dan logistik harus menjawab kebutuhan pasar dengan melakukan perbaikan kualitas layanan, tidak hanya sebatas peningkatan infrastruktur dan teknologi.



“Perbedaan kami dari perusahaan lain, kami saat ini fokus meningkatkan sumber daya manusia yang ada di ARK, baik secara teknis dan teoritis. Karena basis teori supply chain management juga sangat penting,” ungkap Rahim.



Kata Rahim, peningkatan kualitas SDM diperlukan agar setiap karyawan ARK bisa yang akan mengendalikan teknologi logistik saat ini.



“Jadi kami mau kualitas mereka masing-masing ditingkatkan sesuai jobdesk-nya, mereka harus paham proses-prosesnya,” tegas Rahim.



Guna mendukung peningkatan e-commerce, ARK Logistics telah meningkatkan moda transportasi pengangkutan berbasis internet. Misalnya, dengan layanan real time trucking update untuk konsumen agar bisa memantau keberadaan barangnya.



Selain itu, ARK Logistics juga menambah pergudangan (warehouse) di beberapa kota. Hingga akhir 2016, ARK menargetkan pembangunan 10 gudang di sekitar Jabodetabek.