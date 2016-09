Gandeng Asita, Singapura Incar Ratusan Ribu Pelancong Indonesia

Gemal Abdel Nasser P.

Bisnis.com, PEKANBARU - Singapore Tourisme Board mengincar ratusan ribu wisatawan dari Indonesia untuk 2017 khusus dari Pekanbaru, Palembang dan Makassar.

Reymond Lim, Areal Maneger Singapore Tourisme Board mengatakan pihaknya tengah menggelar Singapore Travel Fair 2016 di tiga kota tersebut. Pelancong Indonesia didominasi dari Pekanbaru, Palembang dan Makassar.

"Kami menggandeng Asita Pekanbaru, Palembang dan Makassar untuk menarik wisatawan ke Singapura," katanya saat berada di Pekanbaru, Kamis (1/9/2016).

Singapore Tourisme Board telah menggelar acara di Makassar. Menurutnya, banyak calon wisatawan yang sudah memesan paket wisata di negara berlambang singa itu, meski dia belum menghitung secara pasti. Dalam waktu dekat, pengembang Singapura itu akan menggelar travel fair di Pekanbaru dan di Palembang.

Reymond mengatakan Singapura memiliki beberapa destinasi wisata unggulan seperti Jurong Bird Park, Madam Tussaud dan beberapa destinasi wisata metropolitan.

Reymond mengatakan minat wisata warga Pekanbaru dan Riau cukup tinggi ke negaranya. Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru juga menerbangkan dua maskapai Xpress Air dan Jetstar ke negara itu.

Sementara itu, Association of The Indonesian Tours and Travel Agency (Asita) Riau akan mengambil kesempatan tersebut untuk menarik pelancong dari Singapura. Indonesia, termasuk Riau tengah menjalankan program wisata.

"Riau berbatasan langsung dengan Singapura. Ada beberapa objek wisata unggulan yang bisa mendatangkan warga Singapura. Kita akan mengambil kesempatan itu melalui kerjasama dengan Singapore Tourisme Board," kata Ketua Asita Riau Dede Firmansyah.

Salah satu objek wisata unggulan Riau adalah Pantai Solop. Sebelumnya, Pantai Solop sempat diabaikan oleh pemerintah. Objek wisata Pantai Solop baru digarap kembali oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun ini.

Pemerintah setempat akan mempromisikan Pantai Solop ke seluruh dunia. Hal itu untuk mengangkat jumlah kunjungan wisman yang tercatat masih sangat minim.

Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata Indragiri Hilir, mengatakan pihaknya akan menggandeng komunitas dan asosiasi pengembang dari Riau dan Kepulauan Riau untuk mempromosikan objek wisata unggulan di Riau itu.

"Pantai Solop merupakan salah satu objek wisata unggulan Riau yang memiliki banyak potensi alam. Pantai itubterletak di Pulau Cawan daerah pesisir Riau yang berbatasan dengan Selat Malaka," katanya.