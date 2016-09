Pancing Investor Masuk, Kementerian PUPR akan Bentuk Wadah Kerja Sama

Anitana Widya Puspa

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan identifikasi terhadap proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi untuk dilakukan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).



Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan penyusunan simpul KPBU dilakukan melalui pembentukan public private partnership (PPP) center. Dia melanjutka hasil identifikasi akan diterbitkan dalam bentuk peraturan menteri PUPR yang akan selesai dalam jangka waktu satu bulan ini.



Lewat terbentuknya PPP center tersebut, dia mengharapkan pihak swasta dapat mengalokasikan investasinya untuk proyek yang lebih spesifik.



“Rencananya ini line satu bulan ini selesai. Kami mengharapkan dengan ada PPP center di PU banyak investor swasta datang. Kalau mau investasi di tol silahkan nanti kami salurkan tol ke BPJT .Intinya jangan sampai datang dan malah bingung mau dibawa kemana investasi ini,” katanya Jumat (2/9/2016)



Adapun pembentukan simpul KPBU tersebut sesuai dengan dengan yang diamananatkan Pasal 44 Peraturan Presiden (Perpres) No. 38/2015 untuk menunjuk unit kerja dilingkungan K/L sebagai unit Simpul KPBU



Penyusunan simpul KPBU PUPR yang nantinya akan berperan sebagai PPP Center, akan dilakukan oleh Direktorat Bina Investasi Infrastruktur (DBII) Ditjen Bina Konstruksi.



Yusid melanjutkan kehadiran PPP Center pada Kementerian PUPR diharapkan dapat mengurangi transaction cost of economic dari proyek KPBU, mengurangi asimetris informasi terkait skema KPBU dan diharapkan dapat membangun kepercayaan pada investor dalam melakukan skema KPBU pada proyek infrastruktur.



Selain itu menurut Yusid, dengan identifikasi proyek yang akan dilakukan juga tak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk menampung dana pengampunan pajak.



“Bukan hanya tax amnesty siapa pun yang punya uang kami arahkan daripada disimpan di bank di sini ada saluran. Spesifik untuk infrastruktur kementerian PUPR, punya sungai yang nanti bias dimanfatkan energinya oleh kementerian ESDM. Modal ditanamkan untuk spesifik proyek,” imbuhnya



Menurut Yusid, Skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur PUPR semakin dibutuhkan mengingat penerimaan negara dari pajak maupun bukan pajak relatif terbatas. Bahkan selama tahun anggaran 2016 ini, APBN telah mengalami dua kali pemotongan dalam rangka penghematan anggaran karena penerimaan negara yang terbatas tersebut.



Berdasarkan data Bappenas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang PUPR sebesar Rp 1.915 triliun. Sementara total anggaran yang tersedia hanya Rp 1.289 triliun, sehingga masih terdapat financial gap senilai Rp 626 triliun.



“Kami harus welcome kepada investor (swasta), jangan dulu bilang ‘tidak’ untuk membangun infrastruktur oleh swasta, karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi, beri mereka (investor) jalan dan tunjukan kepada siapa mereka harus bertanya,” ujarnya.



Sementara itu Director and CIO-Domestic Client Indonesia Infrastructure Fund, Harold Tjiptadjaja menyampaikan bahwa saat ini adalah momen yang tepat untuk menggiatkan swasta dalam pembiayaan infrastruktur.



“Peranan swasta ini bisa besar sekali namun itu semua tergantung bagaimana pemerintah bisa menarik,” ujarnya.