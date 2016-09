Pengusaha Minta Lahan 900.000 Hektar Untuk Kemandirian Gula

Destyananda Helen

Bisnis.com, JAKARTA — Target kemandirian di sektor pergulaan diproyeksi baru akan tercipta pada 2027 dengan jaminan adanya ketersediaan lahan seluas 900.000 hektar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Faiz Ahmad mengatakan pihaknya telah menyetorkan road map swasembada gula ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dalam road map itu diterakan rencana peningkatan produksi gula selama 10 tahun dari 2017-2027.

Untuk mencapai kemandirian dari impor gula, imbuh Faiz, dibutuhkan dana mencapai US$2,4 miliar. Kebutuhan lainnya yakni lahan seluas 900.000 hektar. “Kami tidak perlu dibantu mencarikan uangnya, pemerintah cukup cari lahan saja untuk kami,” jelas Faiz kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Masalah lahan hingga kini memang menjadi penghambat utama berkembangnya industri pergulaan. Pasalnya, lahan yang ada kerap tak memiliki kejelasan pasti sehingga sering memicu konflik.

Misalnya, beberapa lahan sering kali perizinannya masih tumpang tindih. Perkara lainnya, lahan tersebut telah ditempati penduduk menjadi kampung atau desa. Ada juga lahan nyang sudah ditanami tanaman lainnya.

Adapun soal dana, Faiz melanjutkan cuan tersebut akan digunakan untuk membangun enam pabrik gula baru hingga 2027. Dalam hitungan AGRI, tiap pabrik setidaknya butuh investasi mencapai US$400 juta.

Jika rancangan ini terealisasi, AGRI memperkirakan produksi pada 2027, pengusaha gula nasional akan mampu mencukupi kebutuhan gula yang diproyeksi mencapai 9,1 juta ton.

Selain menyampaikan road map kemandirian di sektor gula, Faiz mengungkapkan pihaknya juga menyampaikan hitungan realistis terkait harga gula. Dia menilai harga acuan gula di tingkat konsumen sebesar Rp12.500 masih memberatkan.

Landasannya, harga raw sugar saja telah mencapai 19 sen per pon dengan kurs Rp13.123 per dolar AS. Jika asumsi itu berlaku, maka minimal harga di pabrik sekitar Rp11.000 per kilo gram (kg).

Asumsi lain, jika harga raw sugar senilai 20 sen per pon dengan acuan kurs Rp13.200, maka harga di pabrik sekitar Rp11.500 per kg “Jadi yang realistis itu Rp13.000 per kg di tingkat konsumen.”

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji proposal dari pengusaha swasta di sektor pergulaan. Nantinya, jika semua proposal masuk, Kemendag akan mulai menghitung rasio yang tepat antara besaran investasi dan insentif yang bakal diberikan.

“Kami masih memperhatikan proposal dari swasta,” tulis Oke dalam pesan singkatnya, Selasa (30/8).

Seperti diketahui, dalam era baru perizinan impor gula, pengusaha memang diwajibkan menyetor proposal investasi. Dalam proposal investasi itu, mesti dipaparkan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi lahan tebu beserta pabriknya. Insentifnya, Kemendag akan memberikan masa persetujuan impor gula yang lebih lama serta kuota impor yang lebih besar.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya mengungkapkan pihaknya akan membantu pengusaha yang memiliki niat mengembangkan usaha menuju kemandirian dari impor. “Kalau tidak ada lahannya, kami carikan. Kalau tidak ada uang, kami bantu cari uang. Tapi kalau dia tidak mau, ya tidak usah dagang lagi, toh banyak yang mau,” tegas Enggar.