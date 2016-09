Pemerintah Cari Produksi Tambahan demi Capai Lifting Minyak 2017

Duwi Setiya Ariyanti

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mencari tambahan produksi demi mencapai target produksi siap jual untuk minyak pada 2017.

Seperti diketahui, pada Rapat Kerja guna menetapkan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017, disepakati harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) sebesar US$45 per barel.

Sementara, target lifting minyak sebesar 815.000 barel per hari (bph) dan gas 1,15 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd).

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan kendati telah memberikan alasan penolakan usulan penambahan produksi Lapangan Banyu Urip, pihaknya menghormati keputusan tersebut.

Adapun, tambahan 35.000 bph dari susila target lifting sebelumnya yakni 780.000 bph tak akan cukup bila hanya mengandalkan produksi Lapangan Banyu Urip.

Pihaknya pun harus menghitung lagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mana yang bisa menambah produksinya karena selain menghadapi penurunan alami cukup tinggi, beberapa blok juga terkendala investasinya karena akan habis masa kontraknya.

Dia menilai produksi Lapangan Banyu Urip tak akan konstan di angka 200.000 bph selama setahun. Dengan demikian, pihaknya perlu mencari blok mana yang bisa menyokong capaian lifting tahun 2017.

"Kalau dia (Banyu Urip) aja, enggak cukup harus (cari) dari (blok) yang lain. Produksi 200.000 bph kan enggak bisa full (selama setahun)," ujarnya di sela Rapat Kerja Komisi VII di DPR, Selasa (6/9/2016).

Pihaknya telah menyampaikan alasan penolakan usulan penambahan produksi Banyu Urip yakni mempertimbangkan kesinambungan puncak produksi 165.000 bph lebih terjaga dibandingkan 205.000 bph.

Skala Ekonomi

Dari sisi skala ekonomi, dengan puncak produksi sebesar 165.000 bph, Pemerintah mendapat pendapatan nilai sekarang (present value) US$82 juta lebih tinggi dibandingkan skenario puncak 205.000 bph.

Selain itu, penambahan produksi membutuhkan biaya tambahan, revisi Amdal dan hilangnya garansi kontraktor EPC-1 terhadap fasilitas produksi bila memproduksi minyak mentah lebih dari 185.000 bph.

Namun, berdasarkan keputusan pada Rapat Kerja tersebut, Amien akan menyetujui penambahan produksi Lapangan Banyu Urip. Kendati demikian, pihaknya akan memberikan beberapa catatan seperti bila terjadi kerusakan fasilitas produksi akibat produksi melebihi batas maksimum 185.000 bph, kerugian harus ditanggung ExxonMobil karena garansi dari kontraktor hilang karena produksi melebihi batas.

Kendati demikian, permintaan Komisi VII untuk menjual bagian kontraktor kepada pemerintah tak bisa begitu saja diikuti. Pasalnya, bagian tersebut menjadi hak kontraktor sesuai dengan kontrak bagi produksi (production sharing contract/PSC) yang diteken.

"Merujuk pada RDP (Rapat Dengar Pendapat) kemarin, SKK menyetujui produksi sampai sekian dengan catatan," katanya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan secara umum, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas akan terkerek naik bila target lifting mengalami kenaikan dan harga minyak stabil seperti saat ini. Meski begitu, dengan kenaikan target lifting tersebut, pihaknya belum bisa menyebut berapa kenaikan PNBP migas pada RAPBN 2017.

"Kalau harga minyak, seperti sekarang stabil, pasti lifting naik, pasti PNBP akan naik.

Sebelumnya, ExxonMobil mempertegas komitmennya untuk menambah produksi pada 2017 kendati rencana penambahan produksi tak mendapat restu dari SKK Migas pada revisi WP&B 2016.

Presiden Direktur ExxonMobil Indonesia Daniel Wieczynski mengatakan pihaknya mampu menambah produksi Lapangan Banyu Urip dari 165.000 bph menjadi 200.000 bph. Menurutnya, reservoir Lapangan Banyu Urip mumpuni untuk memproduksi hingga titik tersebut. Saat ini, produksi Banyu Urip sebesar 185.000 bph.

Pihaknya pun siap untuk melakukan sejumlah persiapan dari aspek analisis dampak lingkungan (Amdal agar usulan penambahan produksi bisa mendapat lampu hijau.

"Kami dari Blok Cepu sudah siap untuk menyerahkan target 200.000 bph tersebut."