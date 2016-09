Liburan Idul Adha: KAI Waspadai Hujan Yang Berpotensi Terjadi

Yudi Supriyanto

Bisnis.com, JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia mewaspadai hujan yang dapat terjadi selama musim liburan angkutan Idul Adha 2016.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro mengatakan, perjalanan kereta api (KA) dapat terganggu dengan kondisi hujan yang kemungkinan dapat terjadi. Dia mengungkapkan, kondisi cuaca saat ini sedang tidak pasti.

“Ini musim hujan, enggak jelas. Jadi, kadang-kadang gangguan perjalanan bisa terjadi,” ujar Edi, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Dia menambahkan, pihaknya mengkhawatirkan kondisi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa ketika musim hujan terjadi. Kondisi tanah di jalur KA lintas selatan Pulau Jawa, dia mengungkapkan, tidak stabil.

Berdasarkan situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska (BMKG), prospek cuaca untuk Pulau Jawa pada 5-8 September 2016 umumnya berawan. Potensi hujan ringan – sedang terjadi di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

BMKG, dalam catatannya, menjelaskan hujan ringan memiliki intensitas 0,1-5,0 milimeter (mm) per jam atau 5-20 mm per hari. Adapun intensitas hujan sedang mencapai 5-10 mm per jam atau 20-50 mm per hari.