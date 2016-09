Sumut Belum Maksimalkan Potensi Maritim

Febrany D. A. Putri

Bisnis.com, MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dinilai belum maksimal memanfaatkan potensi maritim yang ada. Potensi tersebut yakni sumber daya perikanan, transportasi laut dan pariwisata.

Sumut merupakan provinsi yang langsung berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia. Provinsi ini memiliki garis pantai 1.300 km dan luas laut 110.000 km2. Luas laut tersebut mencakup 60,5%. Adapun, Sumut juga dinilai memiliki potensi pengembangan infrastruktur pelabuhan yang mampu menjadi hub perdagangan internasional.

Dalam Kajian Ekonomi Regional Sumut Agustus 2016 yang dikutip Bisnis, Rabu (7/9/2016), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumut Difi A. Johansyah mencontohkan, selama ini realisasi tangkapan perikanan laut masih belum maksimal.

"Ini karena penangkapan masih menggunakan metode tradisional, seperti one day fishing. Alat juga masih terbatas. Mereka juga masih sering menggunakan alat yang dilarang seperti pukat hela dan pukat tarik. Kapal modern yang ada di Sumut hanya 45%. Masih banyak nelayan Sumut yang berpendidikan rendah," papar Difi.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberi bantuan biaya pembuatan kapal penangkap ikan ramah lingkungan. Kapal ini didistribusikan nasional. Syaratnya adalah nelayan harus tergabung dalam kelompok dan memiliki badan hukum koperasi. Namun, masih banyak nelayan di Sumut yang belum tergabung dalam koperasi.

Tak hanya itu, Sumut juga dinilai belum memaksimalkan potensi transportasi laut. Padahal lokasi Sumut dari sisi industri logistik dinilai strategis. Difi merinci, total potensi lalu lintas peti kemas di Selat Malaka mencapai 51,5 juta TEUs per tahun. Namun, saat ini Singapura masih menjadi penguasa pangsa dengan 31,3 juta TEUs per tahun disusul Port Klang 10 juta TEUs per tahun.

"Saat ini Pelabuhan Belawan baru menyerap 1 juta TEUs per tahun. Belawan juga sampai saat ini masih terus direvitalisasi. Ada harapan baru pada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pelabuhan ini penting untuk bersaing dengan Singapura dan Port Klang," tambah Difi.

Dia mengemukakan, Pelabuhan Kuala Tanjung dirancang berkapasitas 25 juta TEUs per tahun.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldi merinci, sumber daya ikan tangkap di Selat Malaka yang belum dimanfaatkan mencapai 276.000 ton per tahun dan di Samudera Hindia 565.200 ton per tahun. Adapun, pada tahun lalu realisasi ikan tangkap 611.900 ton.

"Pada tahun ini kami menargetkan naik menjadi 630.304 ton. Ini untuk memenuhi konsumsi ikan 42 kg per kapita per tahun. Kami juga sudah membangun 2.451 UPI (unit pengolahan ikan) skala kecil dan 54 UPI menengah."

General Manager Pelindo I Kuala Tanjung Agus Deritanto sebelumnya menyebutkan hingga akhir bulan lalu progres pembangunan pelabuhan masih sesuai rencana dan mencapai 54%.

"Pembangunan fisik 54%, dengan panjang 1,5 km. Total 2,7 km. Untuk tiang panjang, kami prediksi bulan ini selesai karena tinggal 100 meter lagi. Kami optimistis ini selesai Januari 2017 dan bisa beroperasi pada April 2017," pungkasnya.