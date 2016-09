Kadin Dorong Perdagangan dan Investasi Indonesia-Malaysia

Anissa Margrit

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong peningkatan perdagangan dan investasi, terutama di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara Indonesia dan Malaysia.

Ketua Kadin Indonesia Komite Malaysia Tigor M. Siahaan mengatakan masih banyak potensi yang dapat dikembangkan oleh kedua negara.

"Kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Malaysia sangat luas ruang lingkupnya dan masih banyak potensi yang perlu dieksplorasi lebih jauh untuk meningkatkan nilai manfaat bagi kedua belah pihak," lanjut dia di sela-sela Reception 59th National Day of Malaysia dalam pernyataan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (7/9/2016).

Acara tersebut diselenggarakan hari ini dan dihadiri oleh Duta Besar Malaysia H.E. Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim dan Permanent Representative of Malaysia to ASEAN H.E. Dato' Shariffah Norhana Syed Mustaffa.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani menambahkan perlu adanya inisiasi dalam mengoptimalkan dan mengakselerasi misi dagang serta pertemuan kelompok bisnis di kedua negara, khususnya dalam lingkup UKM.

Pihaknya akan membantu memfasilitasi pertemuan bilateral antar pengusaha maupun pemerintah kedua negara dalam rangka pengembangan kebijakan pengamanan perdagangan luar negeri.

Hal itu sejalan dengan program Kadin Indonesia Komite Malaysia yang terus berupaya menciptakan kemitraan ekonomi dan bisnis antara kedua negara tetangga tersebut. Malaysia tercatat sebagai mitra dagang terbesar ke-6 Indonesia. Per 2015, nilai investasi yang telah ditanamkan investor Negeri Jiran di Tanah Air mencapai US$3,07 juta.

Negara itu juga menjadi investor Asean terbesar ke-2 di Indonesia dengan mayoritas penanaman modal di sektor telekomunikasi, perbankan, perkebunan, hotel, restoran, pertambangan, serta minyak dan gas (migas).