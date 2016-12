Kebutuhan pokok di pasar tradisional. - Ilustrasi/Bisnis

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Riau mencatat harga sembilan bahan pokok (sembako) di beberapa pasar tradisional setempat relatif stabil menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017.



"Sampai hari ini laporan harga di beberapa pasar tradisional Pekanbaru tidak ada kenaikan, justru turun," kata Kadisperindag Kota Pekanbaru Ingot Achmat Hutasuhut di Pekanbaru, Sabtu (24/12/2016).



Ingot menjelaskan harga cabai keriting hari ini di beberapa pasar tradisional Pekanbaru dijual seharga Rp50.000-Rp60.000 per kg. "Kemarin cabai keriting stabil bahkan turun Rp50.000-Rp60.000 per kg," kata Ingot.



Selain cabai keriting jelas Ingot harga kebutuhan lainnya seperti beras, gula pasir serta minyak goreng relatif stabil. Harga beras kualitas medium dengan merek Topi Koki asal Palembang diecer Rp11.000 per kilogram, minyak kemasan Rp13.000 per liter, gula Rp14.000 per kilogram. "Tidak ada gejolak harga yang berarti," tegas Ingot.



Ingot bahkan menjamin ketersediaan beberapa stok sembako di Pekanbaru hingga akhir tahun cukup. Dengan asumsi tidak ada bencana besar. Ingot meyakinkan dari laporan Badan Urusan Logistik (Bulog) Riau stok beras dan gula cukup hingga Februari 2017. "Jadi tidak ada yang perlu di khawatirkan," katanya.



Sebelumnya diberitakan untuk memastikan pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, Gubernur Riau Arsya Djuliandi Rahman bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau dan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Pekanbaru Edwar Sanger beserta instansi terkait lainnya, melakukan peninjauan ke sejumlah pasar yang ada di Kota Pekanbaru, seperti Pasar Bawah dan Pasar Cik Puan.



Dari hasil peninjauan tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Jumat (23/12/16) di Pekanbaru mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan, saat ini sudah kembali stabil.



"Kami lihat tadi harga sembako sudah kembali stabil, jadi masyarakat tidak perlu khawatir la, soal harga jelang Natal dan Tahun Baru ini," kata Andi.



Menurut dia, dengan stabilnya harga kebutuhan pokok dan mencukupinya kebutuhan sembako jelang Natal dan Tahun Baru, maka masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersedian sembako di pasaran.

Sumber : Antara