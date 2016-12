Bisnis.com, PALEMBANG - Penjualan pakaian untuk kegiatan di luar ruangan atau outdoor di Kota Palembang, Sumatra Selatan, pada musim hujan sekarang ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Salah seorang distributor pakaian outdoor atau pakaian yang biasa digunakan oleh komunitas dan aktivis pencinta alam dan pendaki gunung, Ferry di Palembang, Senin (26/12/2016), mengatakan pada musim hujan sekarang ini penjualan barang tersebut meningkat sekitar 40%.

Payung pintar - Ilustrasi/Bisnis.com

Beberapa barang yang paling dicari pengunjung ke tokonya yang berada di kawasan Kampus POM IX depan TVRI Palembang itu adalah jaket, baju, penutup wajah, tas pinggang, ransel, dan pakaian khusus untuk di luar ruangan anti-air dan bisa melindungi tubuh dari udara dingin.

Selain itu pengunjung juga banyak mencari sandal dan sepatu khusus outdoor antiselip sehingga bisa dengan nyaman melakukan aktivitas di luar ruangan pada musim hujan ini yang biasanya jalan licin akibat guyuran air hujan.

"Penjualan barang tersebut akhir-akhir ini trennya terus meningkat, berdasarkan data pada Desember 2016 setiap harinya rata-rata bisa menjual 100 pakaian outdoor dengan harga bervariasi mulai Rp45.000 hingga Rp525.000 per buah," uajr Fery.

Adapun pada musim hujan ini, pedagang musiman jas hujan dan payung akhir-akhir ini juga mulai banyak bermunculan memanfaatkan momentum tersebut.

Pantauan di kawasan pasar tradisional 16 Ilir Palembang, tampak cukup banyak pedagang jas hujan dan payung mulai menjajakan barang dagangannya itu kepada pengunjung pasar yang akan belanja kebutuhan pokok, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga.

Sejumlah pedagang jas hujan dan payung di pasar 16 Ilir Palembang, mengatakan pada musim hujan sekarang ini penjualan alat yang bisa melindungi penggunanya dari guyuran air hujan seperti jas hujan, dan payung cukup tinggi.

Rahmadil salah seorang pedagang jas hujan dan payung mengatakan permintaan barang dagangannya itu akhir-akhir ini mulai cukup banyak dan tren angkanya bergerak naik. Setiap hari paling sedikit 50 buah jas hujan dan payung bisa terjual, baik untuk anak-anak dengan variasi gambar tokoh kartun maupun untuk dewasa dengan aneka warna menarik.

Mengenai harga, payung untuk anak-anak dijual berkisar Rp25.000 hingga Rp55.000 per buah, sedangkan payung ukuran besar atau untuk orang dewasa dijual dengan harga mulai Rp35.000 hingga Rp150.000 per buah, sedangkan jas hujan untuk anak-anak dijual dengan harga Rp45.000 - Rp100.000 per buah, dan jas hujan untuk orang dewasa dijual mulai Rp50.000 hingga Rp200.000 per buah, kata Madil.

Sumber : Antara