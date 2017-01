/Bisnis/Akhmad Mabrori

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pelayaran Bangladesh, Shajahan Khan mengunjungi Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada hari ini, Sabtu 7 Januari 2017.



Kunjungan delegasi Ministry of Shipping and Chittagong Port Authority beserta rombongan ini didampingi oleh Rear Admiral Mohammad Khaled Iqbal selaku Chairman dari Chittagong Port Authority dan H. E. Maj. Gen. Azmal Kabir, OSP sebagai Duta Besar Bangladesh, serta perwakilan Kementerian Perhubungan Indonesia.



Kunjungan delegasi Ministry of Shipping and Chittagong Port Authority ke Indonesia yang disambut langsung oleh Direksi IPC/PT.Pelindo II ini adalah dalam rangka studi banding sistem kerja dan pelayanan operasional kepelabuhanan yang dimiliki oleh IPC, hal ini karena terminal yang dimiliki IPC dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan memiliki peran vital dalam sektor kemaritiman di Indonesia.



Kegiatan itu dibuka oleh Direktur Operasi IPC, Prasetyadi dan didampingi oleh Direktur Utama NPCT1, Supardjo yang memberikan pemaparan mengenai perkembangan serta proyek pembangunan pelabuhan yang sedang dilakukan IPC dan perkembangan proyek Terminal Kalibaru.



Setelah pemaparan, Delegasi Ministry of Shipping and Chittagong Port Authority melanjutkan kegiatan dengan meninjau Terminal Petikemas Kalibaru yang dikelola oleh New Priok Container Terminal One (NPCT1) atau terminal Kalibaru.



Direktur Operasi dan sistem IT IPC, Prasetyadi mengatakan,dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan peluang kerjasama bilateral, baik berupa pengembangan pelabuhan maupun investasi antara Indonesia dengan Pemerintahan Bangladesh.



“Kunjungan ini merupakan bukti bahwa sistem kerja dan pelayanan operasional kepelabuhanan yang dimiliki oleh IPC telah diakui sebagai salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan memiliki peran vital dalam sektor kemaritiman di Indonesia,"ujarnya, saat menerima delegasi tersebut, Sabtu (7/1/2017).



Dia berharap, dengan dilaksanakan diskusi dengan pelaku pelayanan publik dari negara lain berarti besar bagi IPC dalam memperluas peluang kerjasama maupun pengayaan pengembangan pelabuhan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat di Indonesia.