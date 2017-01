Share this post :

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau meminta perusahaan kehutanan dan perkebunan tidak lalai dan mengabaikan prosedural pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan semua pihak terkait, termasuk perusahaan harus mampu bekerja sama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Beberapa upaya yang sudah berjalan baik seperti sekat kanal dan pembuatan sumur bor untuk memadamkan api harus terus berlanjut.

Foto udara kebakaran lahan di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Kamis (25/8/2016). - Antara/Jessica Helena Wuysang

“Jangan mengabaikan dan menyepelakan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak ingin musibah kabut asap terluang lagi di tahun ini,” kata Arsyadjuliandi Rachman, Selasa (24/1/2017).

Beberapa peraturanyang mengatur tentang langkah pencegahan kebakaran hutan antara lain Undang-undang No. 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 12/Menhut-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Peraturan Gubernur Riau No. 5/2015. Peraturan ini bersifat terpadu dan terintegrasi kepada seluruh elemen yang terlibat.

Andi Rachman juga meminta perusahaan juga tidak terpaku kepada ketentuan dan aturan tertulis dalam pencegahan. Dia juga meminta perusahaan bersikap inovatif untuk mencegah munculnya titik api. Misalnya, pemasangan CCTV pada setiap lahan.

Andi bahkan mewajibakan setiap perusahaan untuk memasang CCTV di setiap lahan yang sulit terpantau dan rawan terbakar. “Ini salah satu tambahan syarat dalam pencegahan Karhutla. CCTV itu berfungsi untuk mendeteksi langsung kondisi lahan perusahaan, dan dipasang sensor,” sebutnya.

Pemprov Riau meningkatkan kewaspadaan risiko kebakaran lahan dan hutan di wilayahnya, dengan menaikkan status daerah itu ke level siaga darurat karlahut.

Andi Rachman mengatakan keputusan menaikkan status daerahnya menjadi siaga darurat karena dua kabupaten di Riau sudah mengumumkan kenaikan status yang sama pada pekan lalu.

"Riau kini berstatus siaga darurat karlahut dan sesuai arahan Presiden RI, karlahut tidak terjadi lagi. Semuanya (pejabat) harus turun ke lapangan, tidak ada yang di belakang meja," katanya.

Penetapan status siaga darurat ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo setelah melakukan pertemuan dengan Menteri terkait, Panglima TNI, Kapolri, Badan Restorasi Gambut dan beberapa Gubernur di Istana, beberapa waktu lalu.

Gubernur mengklaim Pemprov Riau dan tim siaga karhutla yang terdiri dari gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur TNI Polri, dan berbagai pihak telah berhasil meredam karlahut pada tahun lalu sehingga bencana kabut asap tidak terjadi.

Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, pemerhati lingkungan Riau, Jaringan Penyelat Kawasan Hutan Riau (Jikalahari) meminta pemerintah memperbaiki tata kelola hutan di Riau yang dinilai penyebab utamanya kebakaran hutan dan lahan dan rentan terjadinya korupsi.