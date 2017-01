Bisnis.com, TEMANGGUNG - Kenaikan harga cabai yang masih belum mau turun, bahkan terus merangkak naik, tak berbanding lurus dengan harga sayuran lainnya. Di pasar Temanggung, harga tomat malah merosot, pedagang terpaksa harus membuang tomat yang membusuk karena tak dilirik pembeli.

Harapan agar harga cabai bisa segera menurun tak tak terjadi di Temanggung, Jawa Tengah.

Tomat - Antara/Wahdi Septiawan

Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Temanggung, Jawa Tengah, terus naik dari pekan lalu berkisar Rp100 ribu per kilogram, kini mencapai Rp120 ribu per kilogram.

"Harga cabai rawit merah dari waktu ke waktu bukannya turun tetapi justru naik terus," kata pedagang sayuran di Pasar Kliwon Rejo Amertani, Kuwat, di Temanggung, Rabu (25/1/2017).

Ia mengatakan tingginya harga cabai rawit merah tersebut juga diikuti kenaikan harga cabai rawit hijau yang pekan lalu Rp60 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp70 ribu per kilogram.

"Dua jenis cabai ini memang belum pernah turun harganya dalam satu bulan terakhir," katanya.

Menurut dia, tingginya harga cabai tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dari akhir tahun 2016 hingga saat ini harga cabai terutama rawit merah bertahan tinggi. Bahkan kecenderungannya terus naik.

"Tahun-tahun sebelumnya kenaikan harga cabai hanya beberapa saat saja, tetapi sekarang sudah hampir sebulan harganya tetap tinggi, belum mengalami penurunan sama sekali," katanya.

Ia menuturkan naiknya harga cabai karena pasokan dari petani lokal sangat terbatas sehingga harus mendatangkan cabai dari luar daerah.

"Pasokan sangat minim, hujan yang terjadi setiap hari membuat tanaman cabai tidak tumbuh maksimal dan terserang hama," katanya.

Tomat merosot

Pedagang yang lain, Khomsiah, mengatakan harga cabai tetap bertahan tinggi, namun sebaliknya harga tomat merosot.

Ia menuturkan harga tomat mengalami penurunan sangat drastis, dari harga antara Rp4.500 sampai Rp6.000 per kilogram pada bulan November-Desember 2016, kini harganya hanya Rp1.500 per kilogram.

"Harga tomat paling murah dan belum tentu dibeli konsumen, kadang-kadang sampai busuk dan akhirnya saya buang," katanya.

Ia menyebutkan untuk jenis sayuran lainnya seperti kubis harga Rp7.000 per kilogram, buncis Rp8.000 per kilogram, kentang kualitas sedang Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp40.000 per kilogram.

Sumber : Antara