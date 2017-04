Ilustrasi: Petugas melintas di Terminal 3 Bandara Internasional SoekarnoHatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (6 Agustus 2016). PT Angkasa Pura II menyatakan Terminal 3 tahap satu tersebut sudah siap beroperasi mulai Selasa (9 Agustus) pukul 00.00 WIB. - Bisnis /Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola 13 bandara di kawasan Barat Indonesia, telah meresmikan pusat layanan pelanggan contact center Airport 138 di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Director of Airport Services & Facility PT Angkasa Pura II (Persero) Ituk Herarindri mengatakan Rumah baru layanan contact center Airport 138 kini tepatnya berada di Gedung 628, setelah sebelumnya pada 2014 beroperasi di Bandung dan pada 2015 di Jakarta.

“Adapun keputusan AP II memindahkan lokasi operasional contact center Airport 138 ini antara lain agar para personel atau agen contact center dapat beradaptasi dengan iklim pelayanan di bandara khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia,” katanya melalui siaran pers, dikutip Sabtu (8/4/2017).

Dia mengharapkan, dengan beroperasinya di kawasan bandara maka para agen Contact Center Airport 138 dapat lebih memahami proses bisnis di lapangan. Mereka juga diharapkan turut menumbuhkan rasa memiliki bandara, sehingga dapat lebih cepat dan tepat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang disampaikan pelanggan melalui telepon.

Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mewakili sekitar 60% lalu lintas penerbangan di Indonesia sehingga menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan kinerja dari Contact Center Airport 138 dalam menangani pertanyaan, kebutuhan informasi, atau keluhan di seluruh bandara di bawah lingkungan AP II.

Operasional Contact Center Airport 138 di Gedung 628 ini setiap harinya dilakukan oleh 15 orang agen yang siap menerima telepon dari para pelanggan selama 24 jam.

Ke depannya, AP II menargetkan Contact Center Airport 138 dapat menjadi acuan atau contoh sukses bagi bandara kelas dunia lainnya dalam menyediakan layanan terbaik contact center di sektor kebandarudaraan.

Sebelumnya pada ajang The Best Contact Center – ICCA tingkat Nasional tahun 2016, Contact Center Airport 138 mendapat 10 Medali dan Piala Runner Up 5, Sedangkan di ajang International yaitu Contact Center World – 2016 Tingkat Asia Pacific, Contact Center Airport 138 mendapat Gold Medals & Silver Medals serta Runner Up. Di tingkat Dunia Contact Center World yang dilaksanakan di Las Vegas – 2016, Contact Center Airport 138 mendapat Penghargaan Gold Medals Kategori “Best In Customer Service” dan Silver Medals untuk “Best Technology Innovation”.