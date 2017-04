Share this post :

Ilustrasi - Rejuve.co.id

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen jus botol dengan merek ReJuve, PT Sewu Segar Primatama akan menambah total 16 outlet baru sepanjang tahun ini. Hingga 4 bulan berjalan, telah ada 3 outlet baru ReJuve di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek.

Target tersebut lebih tinggi dari capaian tahun lalu yaitu total 13 outlet sepanjang 2016. Managing Director PT Sewu Segar Primatama Richard Anthony menyampaikan, dengan penambahan outlet tersebut, penjualan jus botol ReJuve ditargetkan akan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

“Sekarang kami memiliki total 30 outlet di Jabodetabek. Tahun lalu, penjualan jus botol kami meningkat lebih dari 100%, dan tahun ini kami harapkan juga bisa lebih tinggi, more than double,” katanya di Jakarta, Minggu (9/4).

Richer menjelaskan ReJuve mengedepankan konsep you drink what you read di mana konsumen dapat mempercayai komposisi yang tertera di botol jus. Dia mencontohkan untuk jus kombinasi yang di komposisinya tertera hanya buah apel hijau dan nanas, maka di dalam botol jus tersebut tidak ada penambahan air sedikitpun.

PT Sewu Segar Primatama merupakan unit usaha Gunung Sewu Group, yang juga memproduksi sejumlah merek makanan seperti olahan unggas dengan merek Bellfood, buah-buahan dengan merek Sunpride dan Sunfresh, susu dengan merek Hometown, serta daging premium dengan merek Bonanza.

Dalam waktu dekat, Gunung Sewu pun akan memproduksi bakso yang bahan bakunya berasal dari peternakan sapi yang dikembangkan sendiri oleh unit usaha Gunung Sewu yaitu PT Great Giant Livestock (GGL).