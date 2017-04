Share this post :

Chief Product and Synergy Officer Telkomtelstra Agus F Abdillah (kanan) bersama Chief Financial Officer Ernest Vincent Hutagalung menjelaskan kinerja perusahaannya saat berkunjung ke kantor redaksi Harian Bisnis Indonesia di Jakarta, Rabu (15/3). - JIBI/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Penyedia managed solutions Telkomtelstra menghadirkan layanan Wireless Local Area Network (WLAN) berbasis komputasi awan (cloud) yang lebih sederhana sehingga mampu meningkatkan daya saing korporasi.

Chief Product Synergy Officer Telkomtelstra Agus F. Abdillah mengatakan tantangan pelanggan korporasi ialah penyederhanaan sistem jaringan lokal (LAN) yang berbasis kabel. Oleh karena itu, pihaknya menawarkan solusi Managed WLAN Services berbasis cloud yang memanfaatkan layanan kelola terintegrasi, sehingga dapat mengurangi kerumitan yang dihadapi pelaku bisnis terhadap isu jaringan teknologi informasi lokal.

“Layanan itu diluncurkan sebagai upaya mendorong transformasi digital. Perusahaan bisa mengoptimalkan kapasitas jaringan, memudahkan pemantauan jaringan sekaligus menekan biaya pengelolaan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa(11/4/2017).

Perusahaan joint venture antara PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dan Telstra Corporation Limited asal Australia juga mengklaim layanan tersebut bisa membantu korporasi untuk menghemat total biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO) dan meningkatkan waktu aktif layanan.

Solusi Managed WLAN juga menghadirkan pengaturan langsung ke lokasi bisnis dengan konsep mobility sehingga pegawai bebas menggunakan perangkat mobilepribadi untuk bekerja dan mengakses data perusahaan dengan aplikasi office, namun dilindungi sistem keamanan digital.

Solusi itu juga dilengkapi sejumlah fitur yakni, High Availability, Out of Band Architecture, Disaster Recovery, Sign on Mechanism, Redundancy, sistem layanan cloud 24x7 dan Location Tracking serta Analysis.

Sampai saat ini, Telkomtelstra memiliki sekitar 70 pelanggan korporasi dengan 7000 sites/lokasi yang menggunakan layanan managed solutions, yaitu layanan Managed Network Services (MNS) – Managed WAN (Wide Area Network) dan Managed WAN Optimisation Services.

Perseroan menawarkan solusi dan layanan end-to-end dalam mengelola jaringan perusahaan, serta memperluas komitmen layanan mulai dari konektivitas jaringan hingga perangkat jaringan pelanggan.