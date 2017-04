Share this post :

Huawei - Reuters/Carlos Barria

Bisnis.com, SHENZHEN – Huawei, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Shenzhen, China, terus mengeksplorasi potensi pengembangan bisnis penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk video sebagai salah satu sumber pendapatan di masa mendatang.

Executive Director of the Board, President of Products & Solutions Huawei Ryan Ding mengatakan, pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk video sangat diperlukan karena pemanfaatan video untuk berbagai keperluan terus meningkat.

“Video adalah masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memonetisasinya, itu yang harus dieksplorasi lagi,” ujarnya dalam Huawei Analyst Summit ke-14 di Shenzhen, China, Selasa (11/4/2017).

Huawei memproyeksikan potensi pendapatan dari bisnis video akan mencapai sekitar US$ 1 triliun pada 2020. Pendapatan itu diperoleh dari tiga jalur utama yakni biaya koneksi, biaya dari pemanfaatan platform untuk menampilkan vido, serta biaya servis.

Adapun, sumber pendapatan utama dari bisnis penyediaan infrastruktur TI untuk video diperkirakan berasal dari tiga segmen utama yakni hiburan (entertainment), business to business, dan industri komunikasi.