Bisnis.com, JAKARTA dan HANGZHOU – PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (Emtek, IDX:EMTK) (“Emtek”), perusahaan media, konten, dan bisnis teknologi terbesar di Indonesia, hari ini (12/4/2017) mengumumkan kemitraan strategis dengan Ant Financial Services Group (“Ant Financial”), perusahaan penyedia jasa keuangan terdepan di dunia dan induk perusahaan Alipay.

Kedua perusahaan tersebut akan mendirikan usaha patungan untuk meluncurkan platform elektronik baru untuk jasa pembayaran dan keuangan lainnya serta meningkatkan aksesibilitas jasa keuangan digital di Indonesia.



Emtek memiliki visi untuk menyajikan solusi pembayaran kelas dunia, mulai dari platform digital hingga transaksi bisnis online di Indonesia. Usaha patungan ini akan memanfaatkan pengalaman dan keahlian khusus Ant Financial dalam bidang pembayaran elektronik berbasis ponsel, inovasi keuangan digital, pengendalian risiko dan komputasi awan.



Sebagai tahap awal, platform pembayaran ini akan ada di BBM, aplikasi pesan yang paling banyak digunakan di Indonesia. BBM juga merupakan salah satu anak perusahaan Emtek yang memiliki lebih dari 63 juta pengguna aktif bulanan di seluruh Indonesia.



Seiring pertumbuhan BBM dan semakin banyaknya layanan di dalam aplikasi ini, maka solusi pembayaran yang terintegrasi, aman dan terukur menjadi kunci utama dalam meningkatkan pengalaman para pengguna.



Selain melayani pengguna BBM, kerjasama ini juga akan menawarkan teknologi pembayaran elektronik berbasis ponsel kepada platform e-commerce, over-the-top (OTT) dan layanan online-to-offline (O2O), pedagang-pedagang dan platform penjualan di Indonesia untuk memenuhi permintaan yang meningkat atas solusi pembayaran yang dirancang secara khusus.



Emtek Group mengelola dua saluran televisi nasional, usaha produksi konten TV, televisi berbayar, produksi film untuk bioskop serta distribusi online melalui platform publikasinya sendiri dan para penyedia OTT lain. Di samping BBM, Emtek juga mengoperasikan sejumlah penerbit online terkemuka termasuk Liputan6.com, Bola.com, Bintang.com, Vidio.com dan portal karir Karir.com. Grup perusahaan juga melakukan investasi yang cukup besar di E-Commerce melalui Bukalapak.com dan portal perjalanan Reservasi.com.



BBM berkembang dari aplikasi pesan sederhana yang berisi teks dan video menjadi sebuah ekosistem sosial pemersatu layanan chatting, sosial, perdagangan dan jasa, termasuk pembayaran tagihan, top-up, voucher/kupon, game, berita, video serta belanja dan perjalanan. Oleh karena itu BBM, memanfaatkan kesempatan yang terbuka ini untuk menyediakan layanan pembayaran. Usaha patungan ini juga akan menawarkan solusi pembayaran kepada para pemain e-commerce lain di Indonesia.



Ant Financial menyediakan berbagai layanan keuangan digital kepada lebih dari 450 juta pengguna di Tiongkok dan negara lain. Melalui aplikasi unggulan Alipay, pengguna dapat memesan taksi, melakukan reservasi hotel, membeli tiket bioskop, membayar tagihan layanan utilitas, membuat jadwal pertemuan dengan dokter, membeli produk manajemen aset dan mengatur keuangan mereka. Ant Financial juga bekerja sama dengan para mitra lokal di India, Asia Tenggara dan Korea Selatan dalam menyediakan layanan pembayaran digital dan layanan keuangan inovatif kepada para pengguna lokal.



“Kami sangat bersemangat dalam menjalin kerjasama dengan Ant Financial untuk membawa solusi dan teknologi pembayaran elektronik kelas dunia di Indonesia," kata Alvin Sariaatmadja, CEO Emtek.



"Perjanjian ini berisi komitmen jangka panjang yang mengedepankan kelebihan dari masing-masing perusahaan untuk menyediakan solusi pembayaran yang efisien, aman dan mudah digunakan melalui platform digital yang kami miliki juga untuk masyarakat Indonesia secara luas serta mitra yang lain."



"Ant Financial telah terbukti memiliki keahlian khusus dalam memberikan solusi pembayaran dan jasa keuangan kepada para pengguna perangkat seluler yang masif dan masih bertumbuh di Tiongkok dan mengembangkan para mitranya secara global. Kami berkeinginan mencontoh dan mereplikasi keberhasilan tersebut di Indonesia.”



Sementara itu, Douglas Feagin, Presiden Ant Financial International menambahkan, “Kami berharap kerjasama dengan Emtek ini dapat memberikan pengalaman layanan pembayaran elektronik dan layanan keuangan yang inovatif kepada para pengguna di Indonesia."



"Kemitraan strategis ini mengukuhkan komitmen kami untuk menyasar dan melayani masyarakat yang belum tersentuh bank (unbanked) dan masih kekurangan pelayanan bank (underbanked) di seluruh dunia, serta meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memberikan layanan keuangan yang inklusif. Tentunya hal ini hanya dapat dicapai dengan menjalin kerjasama dengan para mitra yang memiliki visi yang sejalan dengan kami."