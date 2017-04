Tenant di Rumah Desain - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Jelang perayaan Hari Kartini, Rumah Desain dan Galeri Indonesia WOW, yang berlokasi di Gedung Smesco Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan bakal melakukan program menarik, contohnya, pesta diskon pada semua produk untuk para pengunjung.



Sedikitnya 38 tenant Rumah Desain yang dikelola oleh Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM) Kemenkop dan UKM akan menghadirkan produk-produk terbaru yang berkualitas. Karena itu, program pesta diskon bertajuk Dari Smesco untuk Kartini Modern dijamin akan spesial terutama bagi perempuan pencinta produk lokal.



"Program dan promo tersebut akan dilaksanakan pada periode Jumat (14 April 2017) sampai Minggu (30 April 2017)," ujar Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi di Jakarta, Kamis (13/4/2017).



Menurut Zabadi, program pesta diskon tersebut berlaku untuk semua produk. Contohnya, busana muslim, sepatu, tas, hingga aksesoris. "Ya, diskon tersebut all items up to 50 persen. Nah, setiap belanja minimal Rp 500 ribu akan mendapatkan souvenir cantik," kata Zabadi.



Dia menambahkan, Rumah Desain yang dikelolanya tersebut memang memberikan kesempatan bagi desainer binaan untuk lebih dekat dengan pelanggannya. Rumah Desain memang dimanfaatkan sebagai rumahnya desainer. Para desainer dan perajin atau pelaku UKM binaan LLP-KUKM pun kian kreatif untuk berinovasi, berkarya, dan berpromosi di galeri tersebut sesuai dengan tagline House of Indonesia Designers.



Zabadi menambahkan, di Rumah Desain menawarkan produk fashion termasuk busana muslim dan produk kulit. Di antaranya, sepatu, tas, dan aksesoris dari bahan kult. "Jadi, ada beberapa perbedaan dengan Galeri Indonesia Wow (GIW) yang lebih dulu gebyar. Nah, galeri tersebut juga akan menyambut perayaan Hari Kartini dengan berbagai kejutan," katanya.



Zabadi menyebutkan, produk-produk tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi para penikmat fashion untuk memadukan busana yang akan menjadi pilihannya. "Kami berharap akan lahir trend fashion yang baru. Selain itu, memunculkan trendsetter bagi para penikmat fashion agar menjadikan Rumah Desain sebagai tempat untuk berinovasi dan memadukan gaya busana baru."



Zabadi menambahkan, pengunjung juga akan tetap diberi pelatihan lewat program personal stylist. Nantinya, pengunjung akan diberikan tips cara memadukan busana masa kini. Rumah Desain akan berbeda dengan pusat belanja lainnya. "Ini menjadi terobosan baru. Sebab, kami terus memberikan servis bagaimana merancang busana dengan baik. Bahkan, memberikan pelatihan cara membuat sepatu hingga bisa menembus pasar global dan diminati masyarakat," paparnya.