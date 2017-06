Ketua KPPU Syarkawi Rauf/Bisnis/Deliana Pradhita Sari

Bisnis.com, JAKARTA--Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengklaim sejumlah komoditas pangan menorehkan catatan positif hingga pengujung Ramadan.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan harga jual eceran pangan utama seperti daging sapi, bawang putih, gula, dan minyak goreng relatif stabil.

Atas pencapaian tersebut, KPPU mengapresiasi upaya pemerintah, khususnya Satgas Pangan yang mampu meredam gejolak harga sepanjang Ramadan 2017 ini.

"Sampai pekan terakhir, komoditas pangan harganya stabil. Kami mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah," katanya, Senin (18/7/2016) dinihari.

Berdasarkan hasil pantauan inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya, harga komoditas pangan masih sesuai dengan ketetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk produk yang ditetapkan harganya.

Komoditas tersebut antara lain harga daging sapi beku Rp80.000 per kg, gula Rp12.500 per kg, harga bawang putih Rp38.000 per kg, serta minyak goreng senilai Rp11.000 per kg.

Syarkawi mencontohkan, harga daging sapi premium juga masih normal sekitar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kg.

Padahal, di tahun sebelumnya harga daging sapi ketika musim lebaran bisa mencapai Rp170.000 per kg.

"Daging sapi, kami terus terang cukup senang dengan situasi harga yang ada sekarang," ungkapnya.

Pasalnya, pasokan sapi dari feedloter terbilang cukup. Selain itu, rumah potong hewan (RPH) memotong dan memasok daging ke retailer dengan jumlah yang sangat cukup. Sehingga pasokan di pasar dapat stabil.

Nawir Messi, Koomisioner KPPU menambahkan, selain daging sapi, komoditas lain seperti gula, minyak goreng, dan bawang putih juga tetap stabil harganya. "Ini cukup memuaskan," imbuhnya.

Nawir menambahkan harga gula di pasar-pasar ritel masih stabil sesuai HET senilai Rp12.500 per kg. Padahal, di tahun lalu harganya sempat menyentuh Rp18.000 per kg.

Begitu juga harga minyak goreng yang tetap sesuai HET senilai Rp11.000 per kg, tahun lalu tembus Rp23.000 per kg.