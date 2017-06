Share this post :

Ilustrasi: Penumpang membawa barang bawaan mengunakan troli di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang yang dikelola PT Angkasa Pura II , di Sumatra Utara, Kamis (6/4/2017). - Antara/Anis Efizudin

Bisnis.com, DELISERDANG - Menjelang Hari Raya Idulfiri 1438 Hijriah, jadwal penerbangan di sejumlah bandara mengalami peningkatan.

Jadwal penerbangan di Bandar Udara Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, misalnya, meningkat sekitar 20% menjelang Idulfitri 1438 Hijriah.

General Manager Airnav Cabang Bandara Kualanamu Tri Basuki di Deliserdang, Selasa (20/6/2017), mengatakan, peningkatan itu terlihat jika dibandingkan dengan jadwal penerbangan pada hari biasa.

Pada hari biasa, jadwal penerbangan di Bandara Kualanamu berkisar 20 penerbangan per jam atau 215 penerbangan per hari.

Namun dalam beberapa hari terakhir, jadwal penerbangan tersebut menjadi sekitar 21-25 penerbangan per jam atau 235 penerbangan per hari.

Secara keseluruhan, peningkatan jadwal penerbangan tersebut muncul secara merata. baik untuk penerbangan domestik mau pun mancanegara.

Peningkatan jadwal penerbangan tersebut tidak menimbulkan masalah, apalagi manajemen Airnav Cabang Bandara Kualanamu telah melakukan sejumlah kebijakan dalam peningkatan layanan.

Ia mencontohkan penguatan alat komunikasi, fasilitas navigasi, radar, terutama sumber daya manusia (SDM) yang mengatur lalu lintas penerbangan.

Meski mengalami peningkatan jadwal penerbangan, pihaknya dan manajemen PT Angkasa Pura 2 tidak melakukan penambahan jam operasional karena memang sudah maksimal.

"Tidak ada penambahan karena Kualanamu sudah beroperasi 24 jam," katanya.

Peningkatan jadwal penerbangan tersebut juga tidak memberikan masalah dalam penyediaan landasan pacu karena mampu menampung 31 pesawat take off dan landing per jam.

Sumber : Antara