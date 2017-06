Share this post :

Pelepasan armada Astra Holiday Campaign (AHC) 2017 ditandai dengan pengibaran bendera oleh Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto didampingi oleh Direksi dan Eksekutif Astra grup, Kamis (22/6/2017). - ist

Bisnis.com, JAKARTA - PT.Astra International Tbk (ASII) grup, menerjunkan sebanyak 1.752 teknisi andal yang bertugas dalam pemberian sejumlah layanan kepada para pemudik Lebaran Idulfitri tahun ini..



Para teknisi tersebut berpartisipasi dalam layanan mudik Astra Holiday Campaign (AHC) 2017 selama periode waktu 22 Juni hingga 1 Juli. Selain teknisi, sejumlah layanan yang disiapkan Astra grup yakni 10 Pos Siagga, 103 Bengkel Siaga, 18 Posko Honda Motor, 27 Garda Siaga Emergency Roadside Assistance (ERA) dan 33 ERA.



Ke-1.752 teknisi itu terdiri dari 1.152 mekanik motor dan 600 teknisi mobil yang melayani pemudik di pos dan bengkel siaga, pos rehat serta membantu di lokasi pemudik melalui layanan ERA Astraworld, Garda Siaga dan mobil service.



Adapun anak usaha Astra yang terlibat dalam program ini yakni Auto2000, Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW Astra, Peugeot, UD Trucks, Astra Credit Company, FIF Group, Toyota Financial Services, Daihatsu Financial Services, GardaOto, Astra Otoparts, TRAC, Astra Infra Toll Road Tangerang-Merak, Astra Honda Motor, Astra Motor, Mobil 88 dan AstraWorld.



Sebanyak 10 Pos Siaga yang dibuka Astra grup di rute mudik di sepanjang Jawa hingga Bali yakni:

1.Tol Merak, di Rest Area Tol Merak - Jakarta Km. 68B

2.Tol Cikampek, di Rest Area Tol Cikampek Km. 57

3.Cisarua, di Puncak Raya Hotel, Jl Raya Puncak Km 80, Cisarua

4.Nagreg, di Rest Area Masjid Al-Mahdiyin Raya, Jl Raya Nagreg KM 43.3

5.Tol Cipali, di Rest Area Tol Cipali Km. 102

6.Cirebon, di Rest Area Tol Palikanci Km. 207 A, Cirebon

7.Buntu, di Jl Raya Buntu Km. 1, Buntu

8.Alas Roban, di Rumah Makan Kardani Putra, Desa Penundaan, Alas Roban

9.Caruban, di Rumah Makan Saradan Asri, Jl Raya Saradan Km. 144, Caruban, Madiun

10.Tabanan, di SPBU 54 821 11 Selabih Lalanglinggah Selemadeg Barat, Tabanan, Bali



Di pos siaga Astra, para pemudik dapat melakukan pemeriksaan kendaraan berupa service ringan untuk kendaraan. Tersedia pula fasilitas untuk cek kesehatan gratis bagi pemudik yang singgah di pos siaga Astra.



“Sudah menjadi komitmen Astra untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, termasuk saat mereka melakukan perjalanan mudik Lebaran. Kami berharap pelanggan kami merasa aman dan nyaman dengan kehadiran layanan mudik Astra," kata Chief Executive AstraWorld, Bambang Gunawan, Kamis (22/6/2017).