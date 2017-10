Ilustrasi. - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) kembali menghadirkan Program Sertifikasi melalui IndonesiaNext untuk membekali para generasi milenial dalam menghadapi persaingan global.

Vice President Corporate Communication Telkomsel Adita Irawati menilai program tersebut sangat dibutuhkan oleh generasi milenial dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan generasi muda, terutama mahasiswa menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif.

"Saat ini generasi milenial memiliki tantangan yang cukup besar di dunia kerja, karena itu kami membuat program ini untuk menjawab kebutuhan itu," tuturnya di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, program IndonesiaNext tersebut akan mengambil tema Get Ready to Be The Next yang akan diselenggarakan di enam kota yaitu Medan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. Adita berharap melalui program tersebut generasi milenial dapat mengembangkan semua pengetahuan dan pengetahuan.

"Kami berharap melalui program ini generasi milenial dapat meningkatkan daya saing hingga ke tingkat global," katanya.

Sementara itu, General Manager Youth and Community Jabodetabek Jabar Telkomsel, Ricky E. Pangabean mengemukakan sampai saat ini ada sekitar 1.400 mahasiswa dari seluruh universitas se-Jabodetabek yang mendaftar program tersebut. Menurutnya, dari sebanyak 1.400 mahasiswa yang telah mendaftar, jumlah yang berhasil disaring adalah sebanyak 650 mahasiswa.

"Kami juga melakukan penyaringan dan melihat mahasiswa mana yang serius mengikuti program ini dan mana yang tidak," ujarnya.

Menurutnya, sampai saat ini ada sebanyak tiga universitas yang dominan mengikut program tersebut seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti dan ‎Universitas Pancasila. Selain itu, ada juga beberapa universitas lainnya seperti Universitas Gunadarma, Universitas Negeri Jakarta, serta Institut Pertanian Bogor.

"Peserta yang lulus dari ujian sertifikasi pada program IndonesiaNext, akan mendapatkan sertifikasi keahlian yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah," tuturnya.

Dia menjelaskan, hingga tahap akhir program tersebut, akan tersaring 30 peserta terbaik tingkat nasional yang berkesempatan untuk mengikuti program magang di Telkomsel.

"Selain itu, lima peserta terbaik akan mendapatkan short course di salah satu perusahaan ternama di luar negeri," katanya.