Bisnis.com, JAKARTA — Brasil memenangkan empat poin gugatan terkait aturan importasi daging ayam RI dalam forum World Trade Organization.

Direktur Perundingan Multirateral Kementerian Perdagangan Jully Paruhum Tambunan menjelaskan empat poin tersebut yakni aturan mengenai kesehatan, pelaporan realiasasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk, serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Namun, dia menyebut tidak semua poin gugatan dimenankan oleh Brasil.

“Ada beberapa gugatan yang dimenangkan oleh Indonesia juga misalnya masalah pelarangan umum dan persyaratan label halal,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (26/10/2017).

Jully menilai sikap Brasil yang merayakan kemenangan gugatan di World Trade Organization (WTO) berlebihan. Pasalnya, hal itu tidak serta merta memudahkan negara tersebut untuk mengekspor daging ayam ke Indonesia.

“Pada dasarnya aturan WTO gak semudah itu, yang dikatakan dia menang tidak semua menang,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Brasil menggugat aturan importasi ayam dan produk ayam RI di WTO. Negeri Samba menilai kebijakan yang diterapkan Indonesia merupakan upaya proteksi perdagangan.

Brasil menganggap ketentuan dalam poin-poin aturan importasi tersebut menghambat ekspor ke Indonesia. Adapun, aturan main yang dianggap menghambat antara lain daftar positif, persyaratan penggunaan, diskriminasi dalam persyaratan label halal, pembatasan transportasi impor, dan penundaan persetujuan persyaratan sanitasi.

Pihak Brasil juga menyatakan sebagai produsen dan eksportir ayam serta ayam halal terbesar di dunia, akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia selama tujuh tahun sejak 2009. Sengketa perniagaan Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products ini tercatat pada nomor DS:484.