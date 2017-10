Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA--Produsen teknologi asal Jepang Wacom memperkenalkan tiga varian produk terbarunya yaitu Wacom Intuos Pro Tablet, Cintiq Pro dan Mobile ‎Studio Pro untuk pasar industri kreatif di Indonesia.

Senior Director of Sales & Marketing Asia Pasific Wacom Co. Ltd. KS Ong mengatakan ketiga produk flagship Wacom tersebut memiliki teknologi yang berbeda dari tablet biasanya.

Menurutnya, semua produk teranyar besutan Wacom tersebut memiliki teknologi pen-based digital yang bisa digunakan oleh pelaku industri kreatif melakukan desain tanpa batas.

"Misi kami adalah memberikan inspirasi dan memenuhi kebutuhan semua masyarakat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih kreatif," tuturnya di Jakarta, Jumat (27/10).

‎Sementara itu Country Sales Manager Indonesia Wacom Singapore Pte Ltd, Bayu Eko Susetio mengemukakan teknologi tersebut diklaim sangat akurat untuk perangkat Mac maupun PC. Menurutnya, melalui teknologi tersebut seluruh pelaku industri kreatif lokal dapat membuat karya secara digital.

"Teknologi ini merupakan sebuah pengalaman menggunakan pen tablet kreatif professional yang alami dan akurat untuk perangkat Mac dan PC. Tingkat akurasinya hingga 4x dan memiliki tingkat sensitif yang tinggi," katanya.

Dari sisi harga, ketiga produk tersebut tentunya memiliki variasi harga yang berbeda. Seperti Wacom Intuos Pro yang rencananya akan dibanderol dengan harga Rp5,8 juta-Rp9,2 juta, sedangkan untuk seri Cintiq Pro akan dibanderol di kisaran harga Rp17,4 juta untuk ukuran 13 inci dan Rp25,7 juta untuk ukuran layar 16 inci.

Sementara itu, untuk seri Wacom Mobile Studio Pro yang dinilai mampu memindai‎ objek 3D dengan layar 4K, akan dibanderol dengan harga sekitar Rp31 juta untuk layar berukuran 13 inci dan Rp50,8 juta untuk layar 16 inci. Semua produk tersebut telah siap dipasarkan ke Indonesia.