Ilustrasi. - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG), baik di tingkat petani maupun penggilingan pada Oktober 2017.



Kepala BPS Suhariyanto mengatakan rata-rata kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani pada Oktober 2017 sebesar 2,92%, atau menjadi Rp4.791,00 per kilogram, dibandingkan dengan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.



"Sementara pada tingkat penggilingan, naik 2,98% menjadi Rp4.885,00 per kilogram," kata Suhariyanto, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/11/2017).



Sementara untuk harga gabah kering giling, lanjut Suhariyanto, di tingkat petani Rp5.532,00 per kilogram atau naik 0,53% dan di tingkat penggilingan Rp5.621,00 per kilogram atau naik 0,55%.



BPS mencatat, untuk harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.370,00 per kilogram, yang juga naik sebesar 2,19% dan di tingkat penggilingan Rp4.468,00 per kilogram atau naik 2,31%.



Laporan BPS tersebut berdasarkan 1.218 transaksi penjualan gabah di 23 provinsi selama Oktober 2017. Tercatat transaksi gabah kering panen sebesar 69,05%, gabah kualitas rendah 18,39% dan gabah kering giling 12,56%.



Sementara itu, harga gabah pada Oktober 2017 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat di tingkat petani untuk gabah kering panen naik 5,18%, gabah kering giling naik 4,14% dan gabah kualitas rendah juga naik 6,30%.



Demikian juga di tingkat penggilingan rata-rata harga untuk kualitas gabah kering panen naik 5,21%, gabah kering giling juga naik 3,84 persen dan gabah kualitas rendah naik 6,10%.



Untuk harga beras pada Oktober 2017, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan tercatat sebesar Rp9.503,00 per kilogram atau naik sebesar 0,34% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.



Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.117,00 per kilogram, naik sebesar 2,03% dan rata-rata harga beras kualitas rendah naik 1,86% atau menjadi Rp8.834,00 per kilogram.



Dibandingkan dengan Oktober 2016, rata-rata harga beras di penggilingan pada Oktober 2017 untuk semua kualitas mengalami kenaikan yaitu kualitas premium sebesar 4,05%, kualitas medium sebesar 1,51% dan kualitas rendah sebesar 2,76%.

Sumber : ANTARA