Share this post :

MasterCard - Reuters/Soe Zeya Tun

Bisnis.com, JAKARTA--Perhelatan Mastercard TechXibit 2017 resmi dibuka pada Kamis (2/11) dengan mengusung tema 'How Technology Drives the Travel Industry'.

Acara yang diselenggarakan selama dua hari mulai 2-3 November ini menghadirkan para pelaku industri perjalanan global berbasis teknologi untuk mengulas perkembangan teknologi dan perjalanan di Indonesia.

"Kegiatan ini merupakan wadah bertukar ide, pemikiran, dam gagasan dengan hadirnya para pembicara terkemuda dari brand-brand ternama," kata Millie Stephanie Lukito, CEO & Bureau Chief Mobiliari Group, di sela Mastercard TechXibit 2017, Kamis (2/11).

Selama dua hari, kegiatan ini diisi oleh pembicara dari Presiden Direktur PT Garuda Indonesia Pahala M. Mansury, Country Director Agoda International Indonesia Gede Gunawan, Director of Mastercard of Indonesia Tommy Singgih, dan Head of Country Business Development Grab Indonesia Bayu Seto.