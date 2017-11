Share this post :

Jumlah hiburan dalam pesawat di penampilan baru kabin A380 SIA ditambah. - .Bisnis/Linda T. Silitonga

Bisnis.com, SINGAPURA- Singapore Airlines (SIA) menambah jumlah item hiburan dalam pesawat untuk armada A380 yang akan diperbarui penampilan kabinnya.

Jika sebelumnya ada 1.000 aplikasi hiburan, di kabin baru sistem hiburan dalam pesawat SIA yang bernama Krisworld akan menjadi 1.500 item, dan tersedia di semua kelas, yaitu suites, business, prime economy, dan economy.

“Diharapkan penumpang bisa menikmati lebih banyak pilihan hiburan di atas pesawat,” kata Glory Henriette, Manager Public Relations Singapore Airlines, Kamis (2/11/2017).

Adapun item hiburan dalam pesawat yang bisa diproleh penumpang SIA antara lain adalah film, program TV, audio CD, program radio, game yang bisa diakses melalui televisii.

SIA menambah jumlah item hiburan dalam pesawat./..Bisnis-Linda T. Silitonga

Untuk kelas suites, penumpang diberikan fasilitas TV 32 inci HD touch screen, kelas business dan premium economy dengan TV 18 dan 13,3 inci. Kelas ekonomi dengan TV 11,1 inci yang juga memiliki monitor touch screen.

Seperti diketahui, penumpang dapat merasakan penampilan baru kabin SIA untuk satu pesawat dengan rute Singapura-Sidney pada Desember 2017.

Tampilan baru kabin suites./.Bisnis-Linda T. Silitonga

Pesawat A380 dengan penampilan kabin terbaru tersebut akan melayani penerbangan mulai 18 Desember 2017, dengan nomor penerbangan SQ221, yang akan berangkat dari Singapura ke Sidney.

Selanjutnya tampilan anyar kabin akan disajikan juga di lima armada pesawat A380 terbaru yang telah dipesan oleh maskapai tersebut kepada Airbus.

Penampilan baru kabin untuk kelas business SIA untuk pesawat A380./.Bisnis-Linda T. Silitonga

Penampilan baru kabin dilakukan baik yang terdapat pada suites class, business class, premium economy,, dan ekonomi.

Penampilan terbaru kabin merupakan hasil pengembangan selama empat tahun, dengan meminta sejumlah masukan secara ekstensif dari para pelanggan.

Contoh tampilan baru kabin kelas premium economy/.Bisnis-Linda T. Silitonga

Singapore Airlines menggunakan pesawat A380 sejak Oktober 2007. Selain Sidney, pesawat berbadan jumbo yang digunakan maskapai tersebut melayani destinasi Beijing, Frankfurt, Hong Kong, London, Melbourne, Mumbai, New Delhi, New York, Osaka, Paris, Shanghai and Zurich..

Contoh tampilan baru kabin kelas ekonomi SIA./.Bisnis-Linda T. Silitonga