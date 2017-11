WhatsApp - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pengguna layanan over the top (OTT) global Whatsapp kini bisa melaporkan berbagai konten negatif dan pornografi yang ada di layanan tersebut melalui Playstore untuk Android dan App Store untuk iOS.

Caranya mudah, hanya tinggal masuk ke Playstore atau App Store dan cari aplikasi Whatsapp pada kolom pencarian. Setelah itu, berikanlah aplikasi Whatsapp cukup bintang satu dan berikan komentar di bawahnya seperti please remove gif picture search that is not appropiate for children.

Seluruh pesan yang ada di kolom komentar akan dilihat langsung oleh tim Whatsapp‎. Gerakan tersebut digagas oleh sejumlah kelompok masyarakat yang jenuh dengan ‎banyaknya konten negatif, terutama pornografi yang dinilai dapat membahayakan anak-anak.

Silahkan dicoba, semoga konten pornografi bisa hilang di Wharsapp.