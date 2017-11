Ilustrasi pelintasan sebidang rel kereta dan jalan raya. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan akan menutup enam pelintasan sebidang untuk mencegah potensi kecelakaan.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian Eddy Nursalam dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (10/11/2017), keenam pelintasan itu meliputi pelintasan sebidang Tubagus Angke JPL No 5 (dalam proses pembahasan) rencana penutupan 16 November 2017, pelintasan Demolen, pelintasan Kiara Condong (akhir November), pelintasan Cimindi, pelintasan Lempuyangan (dalam tahap pembahasan), dan pelintasan Sentolo (rencana ditutup akhir November 2017).

Juga dilakukan penutupan cikal bakal pelintasan liar yaitu normalisasi cikal bakal pelintasan liar di Daop 4 Semarang, normalisasi cikal bakal pelintasan liar di Daop 5 Purwokerto, normalisasi cikal bakal pelintasan liar di Daop 6 Yogyakarta.

Adapun, penutupan pelintasan sebidang untuk area Jabodetabek, ada 13 titik yang telah ditutup antara lain pelintasan sebidang TB Simatupang JPL No 20c Lintas Manggarai-Bogor dilaksanakan pada 15 Mei 2017, pelintasan Sebidang Pondok Kopi JPL No 63 Lintas Manggarai-Bekasi penutupan pada 28 April 2017, Jalan Pejompongan I JPL No 42 Lintas Tanah Abang-Serpong penutupan pada 7 April 2017, Pasar Minggu JPL No 20a Lintas Manggarai-Bogor penutupan pada 5 Mei 2017.

Selanjutnya, Jatinegara JPL No 50 ditutup pada 26 Mei 2017, Jalan Letjen Suprapto 1 (Senen), KH. Hasyim Asyari JPL No 31 pada 6 Oktober 2017, Bandengan Utara JPL No 2 (KM 2+823) pada 28 September 2017, Bandengan Selatan JPL No 3 (KM 2+850) pada 28 September 2017, Angkasa I JPL No 14a penutupan pada 13 Oktober 2017, dan Angkasa II JPL No 14b pada 13 Oktober 2017.

Kemudian juga dilakukan penutupan pelintasan sebidang Klender dan penutupan pelintasan sebidang di Depok.

Untuk Jawa Tengah, ada tiga pelintasan sebidang yang telah ditutup, yaitu Pelintasan Kosambi, Klonengan, dan Kretek.

Di Yogyakarta ada satu pelintasan sebidang yang sedang dilaksanakan uji coba penutupan yaitu di Janti.

Sebelum melaksanakan penutupan pelintasan sebidang, pemerintah terlebih dahulu meninjau lapangan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Tidak sekadar langkah penutupan pelintasan, Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah pencegahan berupa Rakornis dengan menyertakan stakeholder (pemda, Ditjen Bina Marga, Dinas PU, Bappeda, Dinas Perhubungan dan Kepolisian), pelaksanaan sosialisasi keselamatan terkait pelintasan sebidang kepada masyarakat dan pelaksanaan FGD dengan menyertakan masyarakat.

Selain itu, saat ini, Pemerintah juga sedang melaksanakan revisi pembahasan PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta dengan Bangunan Lain.

"Penutupan pelintasan sebidang merupakan upaya kami dalam mewujudkan keselamatan dalam transportasi. Untuk itu berbagai langkah seperti penutupan pelintasan sebidang, penataan pelintasan menjadi tidak sebidang dengan membuat underpass atau flyover maupun pelaksanaan sosisalisasi kepada masyarakat terkait keselamatan perjalanan kereta api," kata Eddy.

Dia mengatakan upaya yang telah dilaksanakan memerlukan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan juga masyarakat, sehingga tidak hanya Kemenhub saja yang berperan, tetapi semua pihak harus mendukung serta berperan aktif dalam mewujudkan keselamatan transportasi.

Sumber : Antara