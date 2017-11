Share this post :

Prediksi Harga Minyak WTI - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA--Rata-rata produksi minyak mentah bulanan sebesar 783.814 barel per hari (bph).

Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang diterima Bisnis, Sabtu (11/11/2017), realisasi produksi harian tertanggal 10 November sebesar 785.764 bph.

Adapun, rata-rata produksi tahunan sebesar 803.065 bph. Kendati demikian, realisasi produksi minyak mentah Indonesia belum memenuhi target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan (APBNP) 2017 yakni 815.000 bph.

Berbeda dengan minyak, realisasi produksi gas justru melampaui target. Untuk produksi harian per 10 November, realisasi produksi gas menyentuh 8.115 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd).

Adapun, rata-rata produksi gas bulanan sebesar 7.809 MMscfd dan rata-rata produksi tahunan sebesar 7.615 MMscfd. Realisasi produksi gas tersebut melampaui target yang telah ditetapkan yakni 6.403,12 MMscfd.

Dari sisi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) rata-rata bulanan sebesar US$51,88 per barel atau melampaui asumsi pada APBNP yaitu US$46 per barel.