Bisnis.com, JAKARTA - Alibaba Group mengumumkan total nilai transaksi Gross Merchandise Volume(GMV) selama 11.11 Global Shopping Festival mencapai 25,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp342,8 triliun.

Nilai transaksi pada 11 November 2017 yang semuanya dilakukan melalui Alipay tersebut naik 39 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Selain itu, 90 persen transaksi Alipay tersebut dilakukan melalui gawai.

"Nilai 25,3 miliar dolar AS dalam satu hari transaksi bukan hanya menggambarkan hasil penjualan, ini menggambarkan aspirasi untuk mendapatkan produk yang baik dari masyarakat Tiongkok," kata Daniel Zhang, CEO Alibaba Group, dalam keterangan tertulis perusahaan.

"Terlebih lagi ini juga menggambarkan bagaimana pelanggan dan mitra kami telah menerima dengan baik integrasi antara ritel online dan offline," tambah dia.

Alibaba memproses 1,48 miliar total transaksi pembayaran, naik 41 persen dari tahun 2016, dan pada puncaknya dapat memproses 256.000 transaksi per detik, dengan pengiriman pertama tiba di tangan konsumen, 12 menit dan 18 detik setelah dibukanya festival pada pukul 00:00.

Sejak membeli saham Lazada, konsumen dari Asia Tenggara dapat dengan mudah mengakses koleksi Taobao Alibaba di negaranya saat 11.11 Global Shopping Festival. Produk yang paling banyak dibeli konsumen dari Indonesia adalah jam tangan.

Terdapat lebih dari 140.000 merek dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam festival ini, dengan 225 negara terlibat dalam seluruh transaksi yang terjadi di festival.

Dari segi penjualan, 167 pelaku usaha mencatat pendapatan lebih dari 15,1 juta dolar AS (Rp205 miliar), 17 pelaku usaha mencapai pendapatan 75,4 juta dolar AS (Rp1 triliun), dan 6 pelaku usaha mencapai 150,9 juta dolar AS (Rp2 triliun).

Sumber : Antara