Salah satu mobil berbahan bakar hidrogen, Toyota Mirai - Antara

Bisnis.com, BONN –Hidrogen diyakini akan memegang peran kunci sebagai pilar utama dalam transisi energi global, serta mampu mengontribusi sekitar 20% dari target pengurangan emisi karbon dioksida (CO 2 ) pada 2050.

Demikian salah satu hasil studi yang disampaikan Dewan Hidrogen pada Konferensi Tahunan dari Para Pihak ke-23 Badan Dunia untuk Konvensi Kerangka Perubahan Iklim (The 23rd Session of the Conference of the Parties to the UN Convention on Climate Change/ COP 23 UNFCCC) di Bonn, Senin (13/11/2017).

Selain menjadi pilar utama dalam transisi energi, studi yang dikembangkan dengan dukungan McKinsey itu juga menunjukkan bahwa hidrogen memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis senilai US$2,5 ttriliun, dan menciptakan lebih dari 30 juta pekerjaan pada 2050.

Mengambil visi Dewan Hidrogen untuk peran hidrogen ke tingkat berikutnya, studi berjudul Hydrogen, Scaling up menguraikan peta jalan yang komprehensif dan kuantitatif untuk penyebaran skala dan dampak yang memungkinkannya terhadap transisi energi.

Berdasarkan skala, hidrogen dapat mencakup hampir seperlima dari total energi akhir yang dikonsumsi pada 2050. Ini akan mengurangi emisi CO2 tahunan sekitar 6 gigaton dibandingkan dengan tingkat hari ini, dan menyumbang sekitar 20% dari pengurangan yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global menjadi 2 derajat Celsius.

Di sisi permintaan, Dewan Hidrogen melihat potensi hidrogen mencakup sekitar 10 juta -- 15 juta mobil dan 500.000 truk pada 2030, dengan banyak kegunaan di sektor lain, seperti proses industri dan bahan baku, pemanasan bangunan dan pembangkit listrik, pembangkit listrik dan penyimpanan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memprediksi bahwa permintaan hidrogen tahunan dapat meningkat sepuluh kali lipat pada 2050 menjadi hampir 80 EJ pada 2050 yang memenuhi 18% dari total kebutuhan energi akhir dalam skenario dua tingkat 2050.

Pada saat populasi global diperkirakan tumbuh 2 miliar manusia pada 2050, teknologi hidrogen berpotensi menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Dunia di abad ke-21 harus beralih ke penggunaan energi rendah karbon yang meluas," kata Takeshi Uchiyamada, Ketua Toyota Motor Corporation, dan Ketua Bersama Dewan Hidrogen, dalam siaran pers, Selasa (14/11/2017).

Dia mengatakan, "Hidrogen adalah sumber yang sangat diperlukan untuk mencapai transisi ini karena dapat digunakan untuk menyimpan dan mengangkut angin, tenaga surya dan listrik terbarukan lainnya ke transportasi listrik dan banyak hal lainnya.”

Menurutnya, Dewan Hidrogen telah mengidentifikasi tujuh peran hidrogen, itulah sebabnya dewan ini mendorong pemerintah dan investor untuk memberikan peran penting dalam rencana energi mereka. Semakin cepat mendapatkan ekonomi hidrogen, semakin baik, dan kita semua berkomitmen untuk mewujudkannya.

Untuk mencapai skala seperti itu membutuhkan investasi besar, yakni sekitar US$20 miliar -- 25 miliar per tahun dengan total sekitar US$280 miliar sampai 2030.

Dalam kerangka peraturan yang tepat – termasuk kebijakan koordinasi dan insentif jangka panjang, dan stabil – laporan tersebut mempertimbangkan bahwa menarik investasi ini untuk mengukur teknologinya itu layak dilakukan. Dunia sudah menginvestasikan lebih dari US$1,7 triliun energi setiap tahun, termasuk US$650 miliar minyak dan gas, US$300 miliar untuk listrik terbarukan, dan lebih dari US$300 miliar di industri otomotif.

Benoît Potier, Chairman and CEO Air Liquide, mengatakan studi tersebut mengkonfirmasikan hidrogen sebagai pilar utama dalam transisi energi, dan mendorong para pihak untuk mendukung penyebaran skala besarnya.

Menurutnya, hidrogen akan menjadi enabler yang tidak dapat dihindari untuk transisi energi di sektor dan geografi tertentu. “Semakin cepat kita membuat ini terjadi lebih cepat kita akan dapat menikmati manfaat yang dibutuhkan dari Hidrogen untuk melayani ekonomi dan masyarakat kita," kata Benoît Potier.

Dia menambahkan, "Solusinya adalah teknologi yang matang dan pelaku industri berkomitmen. Kami membutuhkan upaya pemangku kepentingan bersama untuk mewujudkannya, yang memimpin usaha ini adalah peran Dewan Hidrogen."

Peluncuran roadmap baru tersebut muncul dalam Forum Inovasi Keberlanjutan di hadapan 18 anggota senior Hidrogen yang dipimpin oleh Ketua Bersama Takeshi Uchiyamada, Ketua Toyota; dan Benoît Potier, Chairman dan CEO Air Liquide; dan didampingi Prof. Aldo Belloni, CEO The Linde Group; Woong-chul Yang, Wakil Ketua Hyundai Motor Company; dan Anne Stevens, anggota Dewan Anglo Amerika.

Selama peluncuran, Dewan Hidrogen meminta investor, pembuat kebijakan, dan bisnis untuk bergabung dengan mereka dalam mempercepat penerapan solusi hidrogen untuk transisi energi.

Selain itu, diumumkan bahwa Woong-chul Yang dari Hyundai Motor Company akan menggantikan Takeshi Uchiyamada dari Toyota dalam peran yang berputar dari dewan koalisi Dewan dan memimpin kelompok tersebut bersama dengan Benoit Potier, CEO Air Liquide, pada 2018.

Uchiyamada merencanakan kembali sebagai Co-chairman pada 2020, bertepatan dengan Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade, sebuah tonggak penting untuk menampilkan masyarakat hidrogen dan mobilitas.

Skala Hidrogen

DEWAN HIDROGEN

Dewan ini diluncurkan di Forum Ekonomi Dunia di Davos pada awal 2017. Dewan Hidrogen adalah inisiatif CEO global pertama untuk mendorong peran teknologi hidrogen dalam transisi energi global.

Anggota sekarang termasuk 18 perusahaan multinasional terkemuka, mencakup Air Liquide, Alstom, Anglo Amerika, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastik Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, Grup Linde, Total, dan Toyota. Di samping itu ada 10 pemain dinamis dari seluruh rantai nilai yakni Ballard, Faber Industries, Faurecia, Bahan Bakar Elemen Pertama (True Zero), Gore, Hidrogenics, Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co, Plug Power, dan Toyota Tsusho.

Koalisi ini secara kolektif mewakili total pendapatan lebih dari €1,5 triliun dan lebih dari 2 juta pekerjaan di seluruh dunia.

Untuk mengetahui lebih lanjut: www.hydrogencouncil.com.

PERTEMUAN DEWAN HIDROGEN DI COP 23

Dewan akan berkumpul di COP 23 untuk mengakhiri tahun pertama kegiatannya. Sementara di Bonn pada 13-14 November 2017, para CEO dan perwakilan senior lainnya akan berpartisipasi dalam serangkaian roundtables tingkat tinggi, interaksi dengan pembuat kebijakan dan media dan komunitas pemangku kepentingan yang lebih luas.

Dewan Hidrogen dipimpin oleh dua Co-Chairs dari berbagai wilayah dan geografi, dipilih oleh Anggota Pengarah untuk masa jabatan dua tahun, setiap tahun salah satu dari dua mandat Co-chair diperbaharui untuk kontinuitas.

HIDROGEN

Hidrogen adalah pembawa energi serbaguna, bersih, dan aman yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk daya atau industri sebagai bahan baku. Menghasilkan nol emisi pada titik penggunaan, dapat dihasilkan dari (terbarukan) listrik dan dari bahan bakar fosil yang terurai karbon, sehingga mencapai jalur emisi nol sepenuhnya.

Penggunaan hidrogen terus tumbuh karena dapat disimpan dan diangkut pada kerapatan energi tinggi dalam bentuk cair atau gas dan dapat dibakar atau digunakan dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan panas dan listrik.

Fleksibilitas ini memberi hidrogen peran kunci yang memungkinkan semua bersama-sama dalam transportasi, industri dan sektor perumahan, serta penyimpanan skala besar energi terbarukan, menjadikannya solusi yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan transisi energi.