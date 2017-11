Share this post :

Ilustrasi fitur 'delete messages for everyone'. - Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA—Mengirimkan pesan yang salah atau tujuan pesan yang tidak benar di aplikasi Whatsapp kini memang bukan masalah lagi.

Dengan fitur delete messages for everyone, pengirim dapat dengan mudah menghapus pesan ini dan secara otomatis penerima hanya akan mendapatkan “kalimat pengganti” “This message was deleted”.

Sayangnya, seperti yang disebutkan dalam laman resmi Whatsapp, fitur ini hanya berlaku tujuh menit setelah pesan dikirim. Lewat dari waktu itu, Anda tidak dapat lagi menggunakan fitur delete messages for everyone.

Tapi, tak ada gading yang tak retak. Ternyata, batas waktu ini pun dapat diakali, sehingga fitur delete messages for everyone tetap dapat dijalankan meskipun sudah lewat waktunya. Ini cara menghapus pesan di WA (Whatsapp) yang sudah lewat dari tujuh menit.

1. Mematikan koneksi internet, baik wifi maupun mobile data

2. Menutup aplikasi Whatsapp

3. Buka setting dan ubah tanggal menjadi sebelum pesan dikirimkan

4. Buka kembali aplikasi Whatsapp tanpa menyalakan koneksi internet. Hapus pesan seperti biasa dan akan muncul fitur delete messages for everyone.

5. Kembalikan setting tanggal sesuai kondisi sebenarnya

6. Hubungkan kembali koneksi internet. Voila, pesan pun sudah terhapus baik di aplikasi pengirim maupun penerima.

Masih bingung bagaimana caranya. Tonton saja video berikut ini.