Airbus A330neo - Reuters/Regis Duvignau

Bisnis.com, JAKARTA - Airbus dan empat maskapai berbiaya rendah anggota Indigo Partners membeli 430 pesawat seri A320neo.

Keempat maskapai tersebut yaitu Frontier Airlines (Amerika Serikat), JetSmarft (Chile), Volaris (Meksiko), dan Wizz Air (Hongaria).

Managing Partner dari Indigo Partners Bill Franke dan Airbus Commercial Aircraft Chief Operating Officer Customers John Leahy mengumumkan kesepakatan ini dalam rangkaian acara Dubai Airshow.

Keduanya mengungkapkan bahwa komitmen penambahan 430 armada tersebut mencakup 273 seri A320neo dan 157 seri A321neo senilai US$49,5 miliar menurut daftar harga.

Setelah digabungkan dengan pesanan sebelumnya, kesepakatan ini menjadikan Indigo Partners sebagai salah satu pelanggan pesawat lorong tunggal Airbus terbesar di dunia berdasarkan jumlah pesanan. Sebelumnya, maskapai yang tergabung dalam keluarga Indigo Partner telah memesan 427 unit keluarga A320.

Bill Franke mengungkapkan penambahan 430 pesawat ini mencerminkan optimisme pihaknya terhadap potensi pertumbuhan di lini maskapai berbiaya rendah. Sekaligus juga menegaskan kepercayaan terhadap seri A320neo.

“Kami sadar dengan memasangkan pesawat yang luar biasa dengan rencana bisnis yang luar biasa pula, kami akan dapat membawa manfaat lebih bagi pelanggan kami. Kami tak sabar menghadirkan kenyamanan dengan biaya terjangkau bagi pelanggan kami di seluruh dunia," ujarnya melalui siaran pers pada Rabu (15/11/2017).

Sementara itu, John Leahy mengatakan Indigo Partners telah menjadi pelanggan dan penyemangat yang luar biasa bagi armada lorong tunggal Airbus selama bertahun-tahun.

"Pesanan sejumlah 430 pesawat sendiri sungguh luar biasa. Namun, yang lebih membahagiakan kami ialah, pesanan ini datang dari grup maskapai profesional seperti Indigo Partners yang amat mengenal produk kami," katanya.

Airbus merasa terhormat dapat berperan meningkatkan jumlah armada mereka di Amerika Latin, Amerika Utara dan Eropa dengan pesawat lorong tunggal yang menawarkan biaya operasi rendah, jangkauan terjauh, dan kabin paling luas.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut CEO of Volaris Enrique Beltranena, CEO of Frontier Airlines Barry Biffle, CEO of JetSmart Estuardo Ortiz dan CEO of Wizz Air Jozsef Varadi.

Perincian pesanan masing-masing maskapai adalah sebagai berikut:

Wizz : A320neo (72 unit) dan A321neo (74 unit)

Frontier : A320neo (100 unit) dan A321neo (34 unit)

JetSmart : A320neo (56 unit) dan A321neo (14 unit)

Volaris : A320neo (46 unit) dan A321neo (34 unit)

Seri pesawat Airbus A320neo menghadirkan teknologi terkini, termasuk mesin generasi terbaru dengan perangkat ujung sayap Sharklet yang akan menghemat konsumsi bahan bakar sebesar 20 persen pada 2020.

Dengan lebih dari 5.200 pesanan dari 95 pelanggan sejak peluncurannya di 2010, keluarga A320neo telah memperoleh hampir 60% pangsa pasar.

Indigo Partners LLC yang berbasis di Phoenix, Arizona, AS, merupakan perusahaan pendanaan modal swasta yang berfokus pada investasi global di bidang transportasi udara.