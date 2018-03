Bisnis.com, JAKARTA - OrangeTV sebagai penyedia TV berbayar di Indonesia kembali melanjutkan kerja sama strategis dengan perusahaan televisi terkemuka asal China,Guangxi TV (SARPFT).



Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama (Mou), Kamis (22/3/2018) di Westin Hotel Kuningan Jakarta. Kerjasama ini nantinya akan menghadirkan konten tayangan Miracle Of China.



Keberhasilan kerja sama sebelumnya dengan menghadirkan tayangan Halal Bites dan Taste Of Ningxia bersama GuangxiTV (SARFPT) mendapat banyak respon sangat baik dari seluruh pelanggan OrangeTV.



Kesuksesan tersebut membuat OrangeTV kembali melanjutkan kerjasama dengan menghadirkan konten tayangan Miracle Of China yang akan di tayangkan di Channel Festival dan Layanan Streaming Genflix, mulai bulan April 2018, pukul 20:30 WIB.



Commercial Director OrangeTV, Greeny S Dewayanti mengatakan “Kerjasama ini melanjutkan suksesnya tayangan Halal Bites dan Taste Of Ningxia. GuangxiTV sangat senang atas antusiasnya pelanggan OrangeTV dengan konten yang mereka hadirkan.”



Tayangan Miracle Of China merupakan salah satu bentuk untuk semakin memanjakan seluruh pelanggan OrangeTV.



“Beberapa konten yang akan hadir seperti Wonder of China, Modern Life in China, Venture In China, Tofu Legends, dan puluhan konten menarik lainnya, dengan total lebih dari 140 Judul dengan total 147 episode,” tambah Greeny.