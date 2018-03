Share this post :

Cotton USA Networking 2018: Fabrics Producers and Local Fashion Designers dan Brands - istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -Sebanyak 6 produsen kain berkolaborasi dengan 9 perancang busana lokal mempresentasikan desain kreatif dan inovatif dalam kategori pakaian sehari-hari menggunakan kain yang diproduksi dari A.S dalam Cotton USA Networking 2018: Fabrics Producers and Local Fashion Designers dan Brands”.

Acara ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung produsen serta perancang busana lokal dalam memajukan kualitas pakaian sehari-hari di industri fashion Indonesia, dengan kain dari kapas A.S.

Koleksi busana dibuat oleh desainer lokal atau merk lokal untuk pasar Indonesia dalam skala besar.

Adapun ke enam produsen kain itu yakni Apac Inti Corpora yang bekerjasama dengan 2 perancang busana yakni Johnwin Jeans dan LGS Jeans.

Kemudian Argo Pantes dengan Edition, Hakatex dengan Masterindo Jaya Abadi, dan Lucky Print Abadj dengan LUCKY Danjyo Hiyoji. Selanjutnya Pan Brothers dengan 2 merk

Salt & Pepper dan Zoe Black. Terakhir Tyfountex dengan Jeanzmind.

“Melalui kompetisi ini, kami ingin menginspirasi kreasi fashion di Indonesia mengenai pentingnya memiliki pengetahuan yang dalam soal material kain tekstil. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan perhatian publik mengenai kapas berkualitas tinggi yang diproduksi di A.S. Kapas A.S. berkualitas tinggi sudah digunakan sebagai material dasar untuk berbagai proses pembuatan bahan di banyak merk fashion dunia, termasuk mereka yang berada di pasar Indonesia,” tutur Dr Andy Do, Konsultan/Perwakilan dari CCI dalam siaran persnya.

Dia mengatakan pemahaman yang baik mengenai kapas A.S. berkualitas akan membantu perancang busana lokal/merk lokal dalam memilih kain yang akan digunakan untuk produksi. Sebagai penentu tren masa depan di industri fashion Indonesia, kami merasa penting bagi mereka untuk bisa mempunyai pengetahuan yang solid mengenai kain yang dibuat dari kapas A.S., mulai dari material mentah hingga produk akhir.

Kapas yang diproduksi dari A.S. telah digunakan untuk membuat kain, dan kain-kain ini telah digunakan di berbagai pabrikan yang masuk ke Indonesia, serta di banyak merk internasional seperti Levi’s, GAP, Zara, H&M dan Ralph Lauren. Acara ini menunjukkan bahwa perancang busana lokal/merk lokal juga menggunakan kapas A.S. dalam memproduksi kain untuk pasar Indonesia dalam skala besar.

“Walaupun COTTON USA telah menjadi bahan utama oleh berbagai produk fashion terkemuka, pengetahuan publik mengenai apa dan siapa yang bergerak di balik setiap pakaian, gaun, atau kemeja yang mereka punya di lemari, masih sangatlah minim,” tambah Dr. Andy Do.