Ilustrasi pasar murah sembako - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM menggelar acara Pasar Murah dan Bazar Ramadan 1439 H pada 30-31 Mei 2018 yang diselenggarakan di halaman depan dan lobi gedung kementerian.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM I Wayan Dipta mengatakan Bazaar Ramadan diikuti 42 KUKM yang bergerak di bidang fesyen, perlengkapan ibadah, hingga makanan dan minuman.

"Untuk Pasar Murah diikuti 50 usaha besar atau pabrikan, yang menyediakan kebutuhan pokok saat Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri, seperti sembako, daging, telur, ikan, gula pasir, tepung terigu, cabe, bawang, dan produk pendukung lainnya berupa sayuran, buah-buahan, dengan harga di bawah harga pasar," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (30/5/2018).

Beberapa produsen dan UKM yang berpartisipasi di antaranya Pasar Tani Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indofood, Javaindo Maju Sejahtera, Monde Mahkota, Nestle Indonesia, Garuda Food, Milko Beverage Industry, Sekawan Karsa Mulia, Canning Indonesia Products, Mayora Indah, dan Sinar Sosro Indonesia.

UKM kuliner yang turut serta di antaranya Kantin Pak Karim (KPK), Es Kopyor Pam-Pam, BebekBox Mas Yogi, The Shirataki Kitchen, Dapur Cihuuuyy (resep rumahan khas Bogor), Ayam Kampung De Kampung, ChaCha Cake, Lesehan in the Box by Bu Ning, Bandeng Rorod Khas Bekasi, Bakso Benhil Smesco, dan Kolkal Griya.

Selain Bazar dan Pasar Murah, Kemenkop UKM bersinergi dengan Korpri dan Dharma Wanita Persatuan Kemenkop UKM melaksanakan kegiatan santunan dan pemberian paket sembako yang didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan CSR Bulog.

"Dharma Wanita telah memberikan perhatian khusus bagi para anak yatim dengan memberikan santunan berupa perlengkapan alat sekolah dan alat ibadah. Sementara itu, Bulog memberikan 250 paket sembako dan santunan Baznas bagi 200 orang," kata Wayan.